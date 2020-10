சூர்யா வெளியிட்ட ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர்: இணையத்தில் வைரல்

இன்று சிபிராஜின் பிறந்தநாளை அடுத்து அவர் நடித்தி வரும் திரைப்படமான ’கபடதாரி’ என்ற படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாக உள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து சற்று முன்னர் நடிகர் சூர்யா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ’கபடதாரி’ படத்தின் பஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டு, சிபிராஜூக்கு தனது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துள்ளார்

இயக்குநர் பிரதீப் இயக்கியுள்ள ’கபடதாரி’ படத்தில் சிபிராஜ் ஜோடியாக நந்திதா ஸ்வேதா நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இந்த படத்தின் போஸ்டர் தற்போது வைரலாகி வருகிறது என்பதும் வரும் ஜனவரியில் இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

Glad to release the First Look of #Kabadadaari

Happy birthday @Sibi_Sathyaraj & best wishes @Directorpradeep @Nanditasweta @JSKfilmcorp @adityamusic @CreativeEnt4 @dhananjayang pic.twitter.com/WTbr3dkl8i