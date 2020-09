’வாடிவாசல்’ படத்தில் இது கண்டிப்பாக இருக்கும்: ஜிவி பிரகாஷ்

இந்த நிலையில் நேற்று ரசிகர்களுடன் உரையாடிய பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் வாடிவாசல் படம் குறித்து கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது ஒரு ரசிகர் வாடிவாசல் திரைப்படத்தில் ஜல்லிக்கட்டு பின்னணி இசை இருக்குமா? என்று கூறிய போது அது இல்லாமல் இப்படி வாடிவாசல் படம் இருக்கும், கண்டிப்பாக வாடிவாசல் படத்தில் ஜல்லிக்கட்டு குறித்த பின்னணி இசை இருக்கும் என்றும் கூறினார்

இந்தப் படம் செம ஸ்க்ரிப்ட் என்றும், இதுவரை இல்லாத அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் பிரமாண்டமாக இந்த படம் இருக்கும் என்றும், அடுத்த ஆண்டின் பெரும் எதிர்பார்ப்பு கூடிய படங்களில் இதுவும் ஒன்று என்றும் அவர் கூறினார்



தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் ஜிவி பிரகாஷ் இசையில் உருவாகும் இந்த படத்தில் சென்னை மெரீனாவில் நடந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் குறித்த காட்சிகளும் இடம்பெறும் என்று கூறப்படுகிறது

Q: Dear @gvprakash anna can we expect terra evillness jallikkattu bgm in #Vaadivaasal ?