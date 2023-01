ஜிவி.பிரகாஷின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை வெளியிடும் பிரபல நடிகர்!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜிவி பிரகாஷ்குமாரின் அடுத்த படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவில், நாச்சியார், சர்வம் தாளமயம், பேச்சுலர் உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஹீரோவாக நடித்துள்ளவர் ஜிவி.பிரகாஷ்குமார்.





இவர், அடுத்து நடிக்கவுள்ள புதிய படம் கள்வன். இப்படத்தை அறிமுகம் இயக்குனர் ஷங்கர் இயக்கவுள்ளார்.





இப்படத்தை ஆக்சஸ் பிலிம் பேக்டரி தயாரிக்கவுள்ளது. இந்த நிறுவனம்தான் பேச்சிலர் படத்தைத் தயாரித்திருந்தது.





இந்த நிலையில், கள்வன் படஷூட்டிங் காடுகளில் படமாக்க உள்ளனர். இப்படத்தின் மோசன் போஸ்டர் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் நாளை மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது.





இந்த போஸ்டரை நடிகர் தனுஷ் வெளியிடுகிறார்.



ஆடுகளம், அசுரன் படத்தைத் தொடர்ந்து, வாத்தி படத்திலும் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர். இப்படமும் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

The first look and motion poster of @AxessFilm and @gvprakash's next adventure is on the way!



Releasing tomorrow at 5PM.#kalvan #chorudu pic.twitter.com/VbJaxtvV2B