தனுஷ் படத்தின் ரி ரிலீஸுக்குக் கிடைத்த வரவேற்பு… இயக்குனர் நெகிழ்ச்சி!

இயக்குனர் மித்ரன் ஆர் ஜவஹர் இயக்கத்தில் யாரடி நீ மோகினி, குட்டி மற்றும் உத்தமபுத்திரன் ஆகிய 3 படங்களில அடுத்தடுத்து நடித்தார் தனுஷ். அதன் பிறகு காணாமல் போன மித்ரன் சில ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு கடந்த ஆண்டு இயக்கிய திருச்சிற்றம்பலம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக அமைந்தது.





இதையடுத்து அவர் இப்போது மாதவன் நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்நிலையில் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் தற்போது பழைய படங்கள் அதிகளவில் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் யாரடி நீ மோகினி திரைப்படமும் சென்னையில் உள்ள ஒரு திரையரங்கில் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.





இதையடுத்து படத்தைப் பார்க்க அந்த படத்தின் இயக்குனர் மித்ரன் ஆர் ஜவஹர் சென்றுள்ளார். அங்கு ரசிகர்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்துள்ள வீடியோவைப் பகிர்ந்து நெகிழ்ந்துள்ளார்.





Thank you for all your love ❤️❤️ #YaaradiNeeMohiniRerelease @dhanushkraja sir #raghuvaran sir #nayanthara mam @thisisysr bro