சினிமா உலகை பொறுத்தவரையில் திறமைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அழகும் தேவை. அந்த விஷயத்தில் டிடி தன் திறமைக்கு ஏற்றவாறே பார்ப்பதற்கு அழகான முகபாவனையும் கொண்டிருப்பவர். விஜய் டிவியில் எத்தனையோ தொகுப்பாளினிகள் இருந்தாலும் ரசிகர்களின் என்றும் பேவரைட் தொகுப்பாளினியாக இருந்து வருவது டிடி தான். தற்போது இவர் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி கொண்டு இருக்கும் speed Get Set Go என்ற நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.சமூக வலைதளத்தில் எப்போதும் ஆக்டீவாக இருக்கும் டிடி அடிக்கடி தனது புகைபடங்களை வெளியிடுவது வழக்கம். அந்த வகையில் சமீபத்தில் தமிழ் புத்தாண்டை கேரளா ஸ்டைலில் புடவை கட்டி கொண்டாடிருக்கிறார். அந்த போட்டோவை இன்ஸ்டாவில் வெளியிட்டு வாழ்த்து சொன்ன டிடியை அவரது ரசிகர் ஒருவர் " கையில் பச்சை கலர்ல நரம்பு தெரியுதும்மா நல்லா சாப்பிடு என கூறி கமெண்ட்ஸ் செய்துள்ளார்.dd neelakandan new year post in instagram got trolled