ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரஜினியின் ரொமான்ஸ் தர்பார் - வைரல் புகைப்படம்!

ஏ.ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து வரும் படம் தர்பார். இந்தப் படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். லைகா நிறுவனம் பிரமாண்டமாக தயாரித்து வருகிறது.

ரஜினிக்கு ஜோடியாக லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நடிக்கும் இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிபதிவு செய்கிறார். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் தர்பார் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், செகண்ட் லுக் என அடுத்தடுத்து வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துவிட்டது.

இந்நிலையில் தற்போது தர்பார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மனைவி லதாவுடன் போலீஸ் உடையில் கெத்தாக அமர்ந்திருக்கும் ரஜினியின் புகைப்படமொன்று இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. தர்பார் படம் வருகிற பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரைக்கு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

PIC OF THE DAY



Lovely picture of SUPER STAR @rajinikanth along with his wife #LathaRajinikanth from the sets of #Darbar pic.twitter.com/YdOv6L5cc4