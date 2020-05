Updates on On-Going projects of #7ScreenStudio:- #Thalapathy's #Master-In Post Production#ChiyaanVikram's #Cobra-Completed 90 days of shoot,25% to shoot#MakkalSelvan's#TughlaqDarbar-Completed 35 days of shoot-40 days to shoot

& #KaathuvaakulaRenduKaadhal - Rolling frm Aug pic.twitter.com/9fCs0LihWN