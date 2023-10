''கேப்டன் மில்லர்'' டீசர் அப்டேட்...படக்குழு அறிவிப்பு

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் தனுஷ். இவர் , சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார், அதிதி பாலன், பிரியங்கா மோகன் மோகன் ஆகியோருடன் இணைந்து நடித்துள்ள படம் கேப்டன் மில்லர்.





இப்படத்தை ராக்கி மற்றும் சாணி காகிதம் பட இயக்குனர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.





இந்த படத்தின் ஷூட்டிங்கை முடித்த தனுஷ் அடுத்து தன்னுடைய 50 ஆவது படத்தில் தற்போது கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் இப்போது படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.





இந்த நிலையில், கேப்டன் மில்லர் படத்தின் டீசர் நாளை வெளியாகும் என படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் இன்று அறிவித்துள்ளது.





நாளை விஜய்யின் லியோ படம் ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில், கேப்டன் மில்லர் பட டீசர் வெளியாகவுள்ளது ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.





கேப்டன் மில்லர் படடத்தின் ஓவர்சீஸ் உரிமையை லைகா கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

The #CaptainMiller Teaser will now play across major foreign Countries in all Indian movies from October 19th