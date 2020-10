Glad to launch the trailer of #Addham debut venture of @N_sujatha08 & #Devasena whose opinion I always respect! Congratulations team!



▶️https://t.co/hoUSwEqxCb



Oct 16 premieres on @ahavideoIN @DC_SNDS @Prasanna_actor@varusarath @Rohinimolleti @bagapath @dir_barath #Sarjunkm