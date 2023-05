ஆதி நடித்துள்ள 'வீரன் ' பட டிரைலர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

ஹிப்ஹாப் ஆதி நடித்துள்ள வீரன் படத்தின் டிரைலர் மே மாதம் 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

.

தமிழ் திரை உலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவர் ’ஹிப்ஹாப்’ ஆதி.





இவர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ’மீசையை முறுக்கு ’ என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் கடந்த ஹீரோவானார். அதன் பின்னர் அவர் நடித்த நட்பே துணை மற்றும் நான் சிரித்தால் ஆகிய திரைப்படங்கள் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.





அதன்பின்னர், அவர் நடிப்பில் சிவகுமாரின் சபதம் மற்றும் அன்பறிவு ஆகிய படங்களில் நடித்தார்.





இதையடுத்து தற்போது அவர் மரகத நாணயம் படத்தின் இயக்குனர் ARK சரவண் இயக்கத்தில் ’வீரன்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.. இந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.





ஏற்கனவே இந்த படத்தின் முதல் சிங்கிள் ரிலீஸான நிலையில், இப்படம் வரும் ஜூன் மாதம் 2 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்தது.





இந்த நிலையில், வீரன் படக்குழுவினர் இன்று ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், வீரன் படத்தின் டிரைலர் மே மாதம் 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

Get ready for the arrival of Thunderkaaran ⚡