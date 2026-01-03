சனி, 3 ஜனவரி 2026
Written By Web Desk
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (16:22 IST)

தனுசு ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: எதிர்ப்புகள் விலகி வெற்றி தேடி வரும் ஆண்டு!

கிரகநிலை:

ராசியில் சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் - தைரிய வீரிய  ஸ்தானத்தில் சனி, ராகு - ரண ருண ரோக  ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - களத்திர  ஸ்தானத்தில் குரு(வ) - பாக்கிய ஸ்தானத்தில் கேது என வலம் வருகிறார்கள்

கிரக மாற்றங்கள்:

06.03.2026 அன்று  தைரிய வீரிய  ஸ்தானத்தில்  இருந்து  சனி  பகவான்   சுக ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.

26.05.2026 அன்று களத்திர  ஸ்தானத்தில்  இருந்து  குரு பகவான்  அஷ்டம  ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.

13.11.2026 அன்று ராகு பகவான் தைரிய வீரிய  ஸ்தானத்தில் இருந்து தன வாக்கு குடும்ப  ஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார்.

13.11.2026 அன்று  கேது பகவான் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் இருந்து அஷ்டம  ஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார்.

பலன்கள்:

குழப்பங்களை சிறப்பாக கையாளும் தனுசு ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் தேவ குரு என்று அழைக்கப்படும் குருவை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள். நீங்கள் மனசாட்சிக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்ய மாட்டீர்கள். வானத்தில் கோட்டை கட்டுபவர்கள். பிறருக்கு கொடுத்து கொடுத்தே மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். பொதுவாக நீங்கள் சாதுவானவர். தொலைநோக்கு சிந்தனை உடைய  அதே நேரத்தில் எதைப்பற்றியும் கவலைப்படாமல்  செயலாற்றும்  திறன் உடையவர்கள். தெய்வ நம்பிக்கை அதிகமாக இருப்பவர்கள்.

இந்த ஆண்டு நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த எதிர்ப்புகள் நீங்கும். பகைகள் விலகும். அடுத்தவர்களால்  இருந்த பிரச்சனைகள் சரியாகும். பணவரத்து எதிர்பார்த்தபடி இருக்கும். எல்லாவசதிகளும் கிடைக்கும். தர்மசிந்தனை அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்க பெறுவீர்கள். எங்கும் நல்லது நடக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோள் உடையவர்கள். நீங்கள் நன்மைக்காக போராட தயங்காதவர். மனகலக்கம் உண்டாகும். எவ்வளவு திறமையாக செயல்பட்டாலும் மற்றவர்களின் விமர்சனத்திற்கு ஆளாக வேண்டி வரும். எதிர்த்து  செயல்பட்டவர்கள் அடங்கி விடுவார்கள். பணவரத்தும், எதிர்பார்த்த படி இருக்கும். எதிர்பாலினத்தாரின் நட்பும், அதனால் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். விருந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள நேரிடலாம். வீண்செலவு உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படலாம். கவனம் தேவை.

தொழில் வியாபாரம்  சிறப்படையும். புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்க பெறுவீர்கள். வியாபார வளர்ச்சிக்கு இருந்த தடைகள் நீங்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். அரசாங்கம் தொடர்பான விஷயங்கள் சாதகமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு உண்டாகும். நீண்ட தூர பயணங்களால் காரிய அனுகூலம்  உண்டாகும். சக பணியாளர்கள் மூலம் உதவியும் கிடைக்க பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் காண கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு நீடிக்கும்.  தொழில் விரிவாக்கம் பற்றிய எண்ணம் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் புதிய பதவி அல்லது கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்க பெறுவார்கள்.

குடும்பத்தில் உற்சாகம் இருக்கும். மற்றவர்கள்  உங்களை அனுசரித்து செல்வார்கள்.  கணவன், மனைவிக்கிடையே மகிழ்ச்சியான நிலை காணப்படும். அன்பு அதிகரிக்கும். மருத்துவ செலவு ஏற்படலாம். பேச்சின் இனிமை சாதூரியத்தால் எளிதில் காரியங்கள் கைகூடும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் நலனுக்காக  செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கும். பிள்ளைகளின் தேவையை பூர்த்தி  செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். அவர்கள் உங்களை மதிப்பது மனதுக்கு இதமளிக்கும்.

பெண்களுக்கு எதிர்காலத்துக்கு உதவக்கூடிய விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். ஆன்மீக சிந்தனை அதிகரிக்கும். மனதில் வீண்குழப்பம் உண்டாகும்.  உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்டு உங்களை நாடி சிலர் வரக்கூடும்.

விவசாயிகளுக்கு மகசூல் அதிகரித்து லாபம் பெருகும். கால்நடைகளால் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். எனவே புதிய கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள். புதிய முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள். பழைய கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப காரியங்கள் நடக்கும். வழக்குகள் நிலுவையிலிருந்தால் அவை முடிவதில் தாமதம் ஏற்படும்.

கலைத்துறையினர் கோபத்தை குறைத்து நிதானமாக பேசுவது பிரச்சனை ஏற்படாமல் தடுக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. செலவுகள் கூடும். அதிக நேரம் உழைக்க வேண்டி இருக்கும். உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் சொல்வதை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்வது நல்லது.

அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு வீட்டைவிட்டு வெளியே தங்க நேரிடும். தேவையில்லாத வீண் செலவுகள் உண்டாகும். தொண்டர்களின் தேவைகளை அறிந்து பூர்த்தி செய்வது நன்மை தரும். எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனை எழும். உழைப்புக்கு ஏற்ற பலனை அடைவார்கள். பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.

மாணவர்களுக்கு கல்வியில் உயர்வு உண்டாகும். மனதில் இருந்த குழப்பம் நீங்கி தைரியம் ஏற்படும். போட்டிகளில் பங்கு பெற ஆர்வம் உண்டாகும்.  கல்வியில் வெற்றி பெற எடுக்கும் முயற்சிகள் நல்ல பலன் தரும். சக மாணவர்களின் நட்பும் கிடைக்கும்.

மூலம்:

இந்த ஆண்டு எந்த காரியம் செய்தாலும் அதில் முன்னேற்றம் காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மேலோங்கும். நீங்கள் உழைப்பதற்கு அஞ்சாதவர். நல்ல பலன்களைப் பெறுவதில் சிரமம் இருக்காது.  வீணாக மனதை உறுத்திக் கொண்டிருந்த கவலை நீங்கும். எவ்வளவு திறமையுடன்  செயல்பட்டாலும் காரிய தடங்கலை ஏற்படுத்தும். அடுத்தவருக்கு உதவிகள் செய்யும் போது கவனம் தேவை. பயணத்தினால் வீண் செலவும், அலைச்சலும் உண்டாகும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான காரியங்களில் இழுபறியான நிலை காணப்படும். புதிய ஆர்டர்கள் தொடர்பாக அலையும்படி இருந்தாலும் சாதகமாக முடியும்.

பூராடம்:

இந்த ஆண்டு பணவரத்து திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அலுவலகம் தொடர்பான பணிகளில் முழுமூச்சுடன் செயல்பட்டு முன்னேற்றம் காண்பார்கள். பயணங்களின் போது உடமைகளை கவனமாக பாதுகாப்பாக வைப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே இருந்த மன வருத்தம் நீங்கும். குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துவீர்கள். புதிதாக வீடு - மனை வாங்குவதற்கான வேலைகளைத் தொடங்குவீர்கள்.

உத்திராடம் 1ம் பாதம்:

இந்த ஆண்டு வீண் அலைச்சல் உண்டாகலாம். மற்றவர்களின் பொறுப்புகளை ஏற்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். மக்கள் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மேலிடத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். கலைத்துறையினருக்கு பணவரத்து இருக்கும். வராமல் இழுபறியாக இருந்த பணம் வந்து சேரும். வேலைப்பளு காரணமாக குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும். மாணவர்களுக்கு பாடங்களை படிப்பதில் முழுமூச்சுடன் ஈடுபடுவீர்கள். உங்களது பொருட்களின் மீது கூடுதல் கவனம் இருப்பது நல்லது.

பரிகாரம்: ஞாயிறு, வியாழக்கிழமைகளில் சிவன் கோவிலை வலம் வரவும். 

அதிர்ஷ்ட கிழமைகள்: ஞாயிறு - செவ்வாய் - வியாழன்

அதிர்ஷ்ட திசைகள்: கிழக்கு, வடகிழக்கு

அதிர்ஷ்ட நிறங்கள்: மஞ்சள், வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 3, 5.

நாளை வைகுண்ட ஏகாதேசி.. விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும்...!

நாளை வைகுண்ட ஏகாதேசி.. விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும்...!மார்கழி மாதத்தில் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி, மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு உகந்த மிகச்சிறந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. இதனை 'முக்தி ஏகாதசி' என்றும் அழைப்பர். இந்த விரதத்தை முறையாக கடைப்பிடிப்பது பாவங்களை போக்கி, சகல சௌபாக்கியங்களையும், ஆரோக்கியமான வாழ்வையும் அள்ளித்தரும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

ஒரே மலையின் சரிவில் சிவனும் திருமாலும்.. புதுக்கோட்டை அருகே ஒரு ஆச்சரியமான கோவில்..!

ஒரே மலையின் சரிவில் சிவனும் திருமாலும்.. புதுக்கோட்டை அருகே ஒரு ஆச்சரியமான கோவில்..!புதுக்கோட்டையிலிருந்து 20 கி.மீ தொலைவில் உள்ள திருமயம், ஆன்மிகம் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலமாகும். 'உண்மையின் இருப்பிடம்' என பொருள்படும் இத்தலம், கி.பி. 8-9 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான குடவரைக் கோயிலாகும். 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இங்கு, விஷ்ணு பெருமான் சத்தியமூர்த்தி என்ற பெயரில் அருள்பாலிக்கிறார். திருவரங்கத்தை விட பழமையானது என்பதால் இது 'ஆதிரங்கம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மிதுனம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும் ஆண்டு!

மிதுனம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும் ஆண்டு!மற்றவர்களுக்கு சிறுசிறு மனவருத்தங்களையும் தர விரும்பாத மிதுன ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் வித்யா காரகன் என்று அழைக்கப்படும் புதனை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள்.

ரிஷபம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: சவால்களை வென்று சாதனை படைக்கும் ஆண்டு!

ரிஷபம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: சவால்களை வென்று சாதனை படைக்கும் ஆண்டு!அவசரப்படாமல் நிதானமாக காரியங்களைச் செய்யும் ரிஷப ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் அழகு கிரகம் என்று அழைக்கப்படும் சுக்கிரனை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள். தன்னை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் அதிக அக்கறையும், ஆடை ஆபரணங்களின் மீது ஆர்வமும் கொண்டவர்கள். வெளுத்தது எல்லாம் பால் என்று நினைக்கும் வெள்ளை உள்ளம் கொண்டவர்கள். பணப்புழக்கம் தங்களிடம் தட்டுப்பாடின்றி இருக்கும். உங்களது உழைப்பால் மற்றவர்களை வாழவைப்பீர்கள்.

கோபம் குறைய வேண்டுமா? இந்த கோவிலுக்கு செல்லுங்கள்.. மன அமைதி கிடைக்கும்..!

கோபம் குறைய வேண்டுமா? இந்த கோவிலுக்கு செல்லுங்கள்.. மன அமைதி கிடைக்கும்..!மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பெருந்தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஐராவதேஸ்வரர் திருக்கோவில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான சோழர் காலப் பொக்கிஷமாகும். துர்வாச முனிவரின் சாபத்தால் பூலோகம் வந்த இந்திரனின் ஐராவத யானை, இத்தல இறைவனை வணங்கி சாப விமோசனம் பெற்றதால், சுவாமிக்கு ஐராவதேஸ்வரர் என்று பெயர் வந்தது. இங்கு இறைவி அதிதுல்ய குஜாம்பிகை தெற்கு நோக்கி நின்ற கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார்.

