சனி, 3 ஜனவரி 2026
Written By Web Desk
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (16:16 IST)

விருச்சிகம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: துணிச்சலால் வெற்றிக்கொடி நாட்டப்போகும் ஆண்டு!

கிரகநிலை:

தன வாக்கு குடும்ப  ஸ்தானத்தில் சூரியன், செவ்வாய், புதன், சுக்கிரன் - சுக ஸ்தானத்தில் சனி, ராகு - களத்திர  ஸ்தானத்தில் சந்திரன் - அஷ்டம  ஸ்தானத்தில் குரு(வ) - தொழில் ஸ்தானத்தில் கேது என வலம் வருகிறார்கள்

கிரக மாற்றங்கள்:

06.03.2026 அன்று  சுக ஸ்தானத்தில்  இருந்து  சனி  பகவான்   பஞசம  ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.

26.05.2026 அன்று அஷ்டம  ஸ்தானத்தில்  இருந்து  குரு பகவான்  பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு  மாறுகிறார்.

13.11.2026 அன்று ராகு பகவான் சுக ஸ்தானத்தில் இருந்து தைரிய வீரிய  ஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார்.

13.11.2026 அன்று  கேது பகவான் தொழில்  ஸ்தானத்தில் இருந்து பாக்கிய ஸ்தானத்திற்கு மாறுகிறார்.

பலன்கள்:

வீண் சண்டைகளை விரும்பாத விருச்சிக ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் சகோதரகாரகன் என்று அழைக்கப்படும் செவ்வாயை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள்.  வார்த்தைகளை அளந்து பேசுவது போல செலவு செய்வதிலும் சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பவர். எல்லோரிடமும் கண்டிப்பும் கட்டாயமும் உடையவர். நீங்கள் எதிலும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பவர்.துணிச்சலுக்கும், தைரியத்திற்கும் பெயர் போனவர். வாக்கு தவறாதவர்.

இந்த ஆண்டு மனோதைரியம் அதிகரிக்கும். எல்லாகாரியங்களும் சாதகமாக நடந்து  முடியும். எல்லா இடங்களிலும் மரியாதையும், கவுரவமும் அதிகரிக்கும். எல்லாதரப்பினரிடம் இருந்தும்  ஆதரவு கிடைக்கும்.  நன்மை தீமைகளை பற்றி கவலைப் படாமல் தலை நிமிர்ந்து நடப்பார்கள். எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படுவீர்கள். எதிர்ப்புகள் விலகும். பணவரத்து அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை இருக்கும். காரிய தடை, வீண் அலைச்சல் ஏற்படலாம். கெட்ட கனவுகள் வரலாம். திடீர் கோபம் ஏற்படும். எதிர்பாலினத்தாரிடம் கவனமாக பழகுவது அவசியம்.

தொழில் வியாபாரம் முன்னேற்றமடையும். போட்டிகள் குறையும்.  தொழில் தொடர்பான தகராறுகள் நீங்கும். எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கப்பெறுவீர்கள்.  கடன் பிரச்சனை தீரும்.  உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள்  நிர்வாக திறமை வெளிப்படும். மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். எழுத்து தொழிலில் இருப்பவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். அலைச்சல் அதிகரிக்கும். ஆர்டர் கிடைப்பதில் தாமதம் உண்டாகலாம். பழைய பாக்கிகள்  வசூலாவது மனதிருப்தியை தரும். கூடுதல் பணிசுமையால் டென்ஷனுடன் காணப்படுவார்கள். நிலுவையில் உள்ள தொகைகள் வந்து சேரலாம்.

குடும்பத்தில் இதமான சூழ்நிலை காணப்படும். சுபகாரிய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.  திருமணம் தொடர்பான பேச்சு வார்த்தை சாதகமான பலன் தரும்.  கணவன், மனைவிக்கிடையே சந்தோஷம் நிலவும்.  பிள்ளைகளுக்காக  செய்யும் பணிகள் திருப்தி தரும். அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுடன் இருந்த தகராறுகள் நீங்கும்.  பிள்ளைகளின்  செயல்பாடுகள் ஆறுதலை தரும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவீர்கள்.

பெண்களுக்கு நீங்கள் செய்யும் காரியங்களுக்கு எல்லா தரப்பினரிடம் இருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். நன்மை தீமைகளை பற்றி கவலைப்படாமல் செயலாற்றுவீர்கள். அடுத்தவர்களின் செயல்களால் கோபம் உண்டாகலாம். கொடுத்த கடனை திரும்ப பெறுவதில் முழுமூச்சுடன் செயல்படுவீர்கள்.

விவசாயிகளுக்கு விளைச்சல் நன்றாக இருக்கும். பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாய உபகரணங்களுக்குச் சற்று கூடுதலாகச் செலவு செய்ய நேரிடலாம். புதிய நிலங்கள் குத்தகைக்கு வந்து சேரும். அறுவடை விஷயங்களில் ஆழ்ந்து திட்டம் தீட்டி, நற்பயன் பெறுவீர்கள். உங்கள் விலை நிர்ணயம் துல்லியமாக அமையும்.

கலைத்துறையினர்  எந்த ஒரு காரியத்திலும் சரியான முடிவுக்கு வர முடியாமல் தடுமாற்றம் உண்டாகும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத நிலை உண்டாகி அவர்களுடன்  பகை ஏற்படலாம். பண வரத்து அதிகரிக்கும். காரியங்கள் தாமதமாக நடந்தாலும் வெற்றிகரமாக நடக்கும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பாக அலைய வேண்டி இருந்தாலும் முடிவில் லாபம் கிடைக்கும்.

அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு சாமர்த்தியமாக எதையும் சமாளிக்கும் துணிச்சல் வரும். பணவரத்து திருப்தி தரும். எதிர்ப்புகள் குறையும். எதிர்பார்த்த கடன் வசதி கிடைக்கும். புதிய ஆர்டர்கள் வரும். உழைப்புக்கு ஏற்ற பலனை அடைவார்கள். நிலுவையில் உள்ள பணம் வரும்.

மாணவர்களுக்கு கல்வி தொடர்பான பிரச்சனைகள் நீங்கும். திறமை வெளிப்படும். சக மாணவர்களிடம் இருந்த கருத்து வேற்றுமை நீங்கும். கவனத்தை சிதற விடாமல் வகுப்பை கவனிப்பது அவசியம். கூடுதலாக பாடங்களை படிக்க வேண்டி இருக்கும்.

விசாகம் 4ம் பாதம்:

இந்த ஆண்டு எத்தனை தடை வந்தாலும் எடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்பதில் பின்வாங்க மாட்டீர்கள். எல்லாவகையிலும் நல்லதே நடக்கும். பணவரத்து அதிகரிக்கும். எதிர்ப்புகள் விலகும்.  நண்பர்கள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும். விரும்பிய காரியங்களை செய்து சாதகமான பலன் கிடைக்க பெறுவீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான காரியங்கள்  சாதகமாக நடந்து முடியும். வியாபார போட்டிகள் குறையும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.

அனுஷம்:

இந்த ஆண்டு தொழில் விரிவாக்கத்திற்கு தேவையான பண உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்க பெறுவார்கள். பணி நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்ல வேண்டி வரும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நடக்கும். கணவன், மனைவிக்கிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகள் உங்கள் சொல்படி நடப்பது மனதுக்கு திருப்தி தரும். உறவினர்கள் - நண்பர்கள் மூலம் நன்மை நடக்கும். பணவரத்து எதிர்பார்த்த படி இருக்கும். எடுத்த காரியங்களில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும்.

கேட்டை:

இந்த ஆண்டு எதிர்ப்புகளையும் மீறி முன்னேறுவீர்கள். சகாக்கள் மத்தியில் ஆதரவு பெருகும். வீண், வறட்டு கௌரவத்துக்காக சேமிப்புகளை கரைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். கலைத்துறையினரின் படைப்புத்திறன் வளரும். பொது நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குமளவுக்குப் பிரபலமாவார்கள். நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு பாதை வகுக்கும் காலமாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் எதிர்பார்த்த உயர்வு கிடைக்கும். உற்சாகமாக காணப்படுவீர்கள்.

பரிகாரம்: செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் அம்பாள் கோவிலுக்குச் சென்று காலையில் 3 முறை வலம் வரவும்.

அதிர்ஷ்ட கிழமைகள்: செவ்வாய் - வியாழன்

அதிர்ஷ்ட திசைகள்: வடக்கு, வடகிழக்கு

அதிர்ஷ்ட நிறங்கள்: வெள்ளை, சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 3, 9.

நாளை வைகுண்ட ஏகாதேசி.. விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும்...!

நாளை வைகுண்ட ஏகாதேசி.. விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும்...!மார்கழி மாதத்தில் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி, மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு உகந்த மிகச்சிறந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. இதனை 'முக்தி ஏகாதசி' என்றும் அழைப்பர். இந்த விரதத்தை முறையாக கடைப்பிடிப்பது பாவங்களை போக்கி, சகல சௌபாக்கியங்களையும், ஆரோக்கியமான வாழ்வையும் அள்ளித்தரும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

ஒரே மலையின் சரிவில் சிவனும் திருமாலும்.. புதுக்கோட்டை அருகே ஒரு ஆச்சரியமான கோவில்..!

ஒரே மலையின் சரிவில் சிவனும் திருமாலும்.. புதுக்கோட்டை அருகே ஒரு ஆச்சரியமான கோவில்..!புதுக்கோட்டையிலிருந்து 20 கி.மீ தொலைவில் உள்ள திருமயம், ஆன்மிகம் மற்றும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தலமாகும். 'உண்மையின் இருப்பிடம்' என பொருள்படும் இத்தலம், கி.பி. 8-9 ஆம் நூற்றாண்டில் உருவான குடவரைக் கோயிலாகும். 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இங்கு, விஷ்ணு பெருமான் சத்தியமூர்த்தி என்ற பெயரில் அருள்பாலிக்கிறார். திருவரங்கத்தை விட பழமையானது என்பதால் இது 'ஆதிரங்கம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

மிதுனம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும் ஆண்டு!

மிதுனம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும் ஆண்டு!மற்றவர்களுக்கு சிறுசிறு மனவருத்தங்களையும் தர விரும்பாத மிதுன ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் வித்யா காரகன் என்று அழைக்கப்படும் புதனை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள்.

ரிஷபம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: சவால்களை வென்று சாதனை படைக்கும் ஆண்டு!

ரிஷபம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: சவால்களை வென்று சாதனை படைக்கும் ஆண்டு!அவசரப்படாமல் நிதானமாக காரியங்களைச் செய்யும் ரிஷப ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் அழகு கிரகம் என்று அழைக்கப்படும் சுக்கிரனை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள். தன்னை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் அதிக அக்கறையும், ஆடை ஆபரணங்களின் மீது ஆர்வமும் கொண்டவர்கள். வெளுத்தது எல்லாம் பால் என்று நினைக்கும் வெள்ளை உள்ளம் கொண்டவர்கள். பணப்புழக்கம் தங்களிடம் தட்டுப்பாடின்றி இருக்கும். உங்களது உழைப்பால் மற்றவர்களை வாழவைப்பீர்கள்.

கோபம் குறைய வேண்டுமா? இந்த கோவிலுக்கு செல்லுங்கள்.. மன அமைதி கிடைக்கும்..!

கோபம் குறைய வேண்டுமா? இந்த கோவிலுக்கு செல்லுங்கள்.. மன அமைதி கிடைக்கும்..!மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பெருந்தோட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஐராவதேஸ்வரர் திருக்கோவில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான சோழர் காலப் பொக்கிஷமாகும். துர்வாச முனிவரின் சாபத்தால் பூலோகம் வந்த இந்திரனின் ஐராவத யானை, இத்தல இறைவனை வணங்கி சாப விமோசனம் பெற்றதால், சுவாமிக்கு ஐராவதேஸ்வரர் என்று பெயர் வந்தது. இங்கு இறைவி அதிதுல்ய குஜாம்பிகை தெற்கு நோக்கி நின்ற கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார்.

