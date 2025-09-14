ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர் 2025
விஜய்க்கு மட்டுமா? வடிவேலுவுக்கு கூட கூட்டம் கூடும்: திருமாவளவன் பேச்சு..!
நடிகர் விஜய்யின் பிரசார பயணம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், "விஜய்க்கு மட்டுமல்ல, நடிகர் வடிவேலு வந்தால் கூட கூட்டம் வரும்; கூட்டத்தை வைத்து ஒரு தேர்தல் வெற்றியை கணிக்க முடியாது" என்று கூறியுள்ளார். 
 
திருமாவளவன் மேலும் கூறுகையில், "விஜய் இப்போதுதான் களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால், திமுக தலைமையிலான கூட்டணி முழு வடிவம் பெற்று மிகவும் வலுவாக உள்ளது. இந்த கூட்டணியை வீழ்த்துவதற்காக பல தரப்பிலிருந்து ஒலிக்கும் குரல்களில் ஒன்றுதான் விஜய்யின் குரல்." என்று குறிப்பிட்டார்.
 
மேலும், "திமுக கூட்டணியை பின்னுக்குத் தள்ளும் அளவுக்கு விஜய் இன்னும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் வாய்ப்பில்லை" என்று அவர் உறுதியாக தெரிவித்தார்.
 
திமுக போன்ற ஒரு பெரிய கூட்டணி அணியை ஒரு தனி கட்சி மட்டும் வீழ்த்தி விடுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை" என்று அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
 
ஐஃபோன் 17 அறிவிப்பால் அதள பாதாளத்தில் விழுந்த ஆப்பிள் நிறுவன பங்குகள்! - என்ன ஆச்சு?

ஐஃபோன் 17 அறிவிப்பால் அதள பாதாளத்தில் விழுந்த ஆப்பிள் நிறுவன பங்குகள்! - என்ன ஆச்சு?சமீபத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது புதிய ஐஃபோன் 17 மாடலை அறிமுகம் செய்த நிலையில், அதன் நிறுவன பங்குகள் கடும் சரிவை சந்தித்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காசா போரை நிறுத்துங்க.. சொந்த பிரதமருக்கு எதிராகவே போராட்டம் நடத்திய இஸ்ரேல் மக்கள்!

காசா போரை நிறுத்துங்க.. சொந்த பிரதமருக்கு எதிராகவே போராட்டம் நடத்திய இஸ்ரேல் மக்கள்!இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் இடையேயான போர் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில் போரை நிறுத்த கோரி இஸ்ரேல் மக்களே போராட்டத்தில் இறங்கியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இரவு 1 மணியாகியும் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்! - சோகத்தில் பெரம்பலூர் தொண்டர்கள்!

இரவு 1 மணியாகியும் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்! பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்த விஜய்! - சோகத்தில் பெரம்பலூர் தொண்டர்கள்!நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் கட்ட பிரச்சாரத்திற்கு புறப்பட்ட விஜய்யின் பெரம்பலூர் பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டது தொண்டர்களை அதிர்ச்சியிலும் சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இன்று விடுமுறை நாளில் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்.. 6 மாவட்டங்களில் கனமழை..!

இன்று விடுமுறை நாளில் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம்.. 6 மாவட்டங்களில் கனமழை..!சென்னை உட்பட 7 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' ஜனநாயகப் படுகொலை.. அரியலூரில் விஜய் முழக்கம்..!

ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' ஜனநாயகப் படுகொலை.. அரியலூரில் விஜய் முழக்கம்..!நடிகர் விஜய், தனது தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அரியலூரில் நடத்திய பொதுக்கூட்டத்தில், மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் உள்ள ஆளும் கட்சிகளான பா.ஜ.க. மற்றும் தி.மு.க. ஆகிய இரு கட்சிகளையும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

