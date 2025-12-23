செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (09:50 IST)

இன்றுடன் அரையாண்டு தேர்வு நிறைவு.. எச்சரிக்கை அறிவிப்பை வெளியிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை..!

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இன்றுடன் அரையாண்டு தேர்வுகள் முடிவடையும் நிலையில், மாணவர்களுக்கான அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை மற்றும் கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு விடுமுறைகள் நாளை முதல் தொடங்க உள்ளன.
 
இந்த நிலையில், விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக் கூடாது எனப் பள்ளிக்கல்வித்துறை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
 
இசை, நடனம் மற்றும் ஓவியம் போன்றவற்றில் ஆர்வம் உள்ள மாணவர்களை, இந்த விடுமுறை நாட்களில் அவற்றை கற்றுக்கொள்ள பள்ளிகள் வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குனர் தனது சுற்றறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
அதை விடுத்து, மாணவர்களை கட்டாயப்படுத்திப் பாடங்கள் தொடர்பான சிறப்பு வகுப்புகளை நடத்த கூடாது என்றும், இந்த உத்தரவை மீறி செயல்படும் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
எனவே, மாணவர்கள் தங்களது அரையாண்டுத் தேர்வு விடுமுறையை குடும்பத்துடன் இணைந்து கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுடன் மன அழுத்தம் இன்றி சிறப்பாக கொண்டாட வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

அதிமுக இடத்தை பிடிப்பது தான் விஜய்யின் இலக்கா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து..!

அதிமுக இடத்தை பிடிப்பது தான் விஜய்யின் இலக்கா? அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து..!தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற புதிய அரசியல் கட்சியை விஜய் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அந்த கட்சி ஆட்சியை பிடிக்குமா அல்லது எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமருமா என்பது குறித்த விவாதங்கள் அரசியல் களத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

ஒரே ஒரு வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம்.. வீடு தேடி வந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்த்த அதிகாரிகள்..!

ஒரே ஒரு வீடியோ ஏற்படுத்திய தாக்கம்.. வீடு தேடி வந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்த்த அதிகாரிகள்..!எஸ்.ஐ.ஆர் வாக்காளர் பட்டியலில் தான் இறந்துவிட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை கண்டு, பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!

இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை நிறுத்தம்.. வங்கதேசம் அதிரடி..!இந்தியர்களுக்கு விசா வழங்கும் சேவை மையத்தை தற்காலிகமாக மூடுவதாக வங்கதேசம் அறிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டெல்லியில் உள்ள வங்கதேச விசா வழங்கும் சேவைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாக அந்நாட்டுத் தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

விஜய் வந்தால்தான் NDA வெற்றி பெறும் என்ற நிலை இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்..!

விஜய் வந்தால்தான் NDA வெற்றி பெறும் என்ற நிலை இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்..!விஜய் வந்தால் தான் வெற்றி பெறும் என்ற நிலைமை இல்லை என பாஜகவின் மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TVK Vijay: விஜயை நான் அரசியல்வாதியாவே பார்க்கல!.. நாட்டாமை நக்கல்!...

TVK Vijay: விஜயை நான் அரசியல்வாதியாவே பார்க்கல!.. நாட்டாமை நக்கல்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறியிருக்கிறார்.

