ஜனவரி 1 முதல் சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்.. புதிய அட்டவணை..!
சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. வரும் ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் முக்கிய ரயில்களின் நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதற்கான புதிய கால அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மாற்றத்தின்படி, மதுரை செல்லும் ரயில் மதியம் 01:45-க்கு பதில் 01:15 PM-க்கும், தூத்துக்குடி ரயில் இரவு 07:30-க்கு பதில் 07:15 PM-க்கும் முன்கூட்டியே புறப்படும். அதேபோல், செங்கோட்டை செல்லும் ரயிலும் இரவு 08:10-க்கு பதில் 07:35 PM-க்கு முன்கூட்டியே மாற்றப்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம், சில ரயில்களின் நேரம் தாமதமாக்கப்பட்டுள்ளது. குருவாயூர் விரைவு ரயில் 10:20-க்குப் பதில் 10:40 AM-க்கும், நெல்லை வந்தே பாரத் மதியம் 02:45-க்குப் பதில் 03:05 PM-க்கும் புறப்படும். மிக முக்கியமாக, ராமேஸ்வரம் செல்லும் ரயிலின் நேரம் இரவு 07:15-ல் இருந்து 08:35 PM-ஆக ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கோவை செல்லும் இன்டர்சிட்டி ரயில் 02:35-க்குப் பதில் 02:30 PM-க்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தாண்டு முதல் பயணம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள் இந்த நேர மாற்றங்களைக் கவனித்து, அதற்கேற்ப தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
