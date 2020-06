ஒட்டுமொத்த காவல்துறையையும் மோசமல்ல … ஹரிக்கு பிரபல இயக்குநர் பதிலடி !

இந்த நிலையில் காவல்துறையை பெருமைப்படுத்தி 5 படங்கள் இயக்கியதற்கு வெட்கப்படுகிறேன் என இந்த படங்களின் இயக்குநர் ஹரி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சாத்தான்குளம் விவகாரம் குறித்து ஏற்கனவே பல கோலிவுட் பிரபலங்கள் கருத்து கூறிய நிலையில் தற்போது இதுகுறித்து இயக்குனர் ஹரி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:



சாத்தான்குளம் சம்பவம் போல் இனி ஒரு கொடூரம் நடந்துவிட கூடாது. இதற்கு ஒரே வழி குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்குவதே. காவல்துறையில் உள்ள சிலரின் அத்துமீறல் அந்த துறையையே களங்கப்படுத்தியுள்ளது! காவல்துறையை பெருமைப்படுத்தி 5 படம் எடுத்ததற்காக வெட்கப்படுகிறேன்!” என்று இயக்குனர் ஹரி அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தார்.



தற்போது, தமிழகத்தில் கோவிட் 19, என்ற கொரோனாவுக்காக போலீஸார் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

ஆனால் ஒரு சில கருப்பாடுகள் உள்ளனர்.. இந்த சம்பவத்தை வைத்து ஒட்டுமொத்த காவல்துறையையும் நாம் குற்றம் சொல்ல முடியாது. என்னுடைய பிரார்த்தனை எப்போதும் ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸ் குடும்பத்திற்கு உண்டு, நீதி சீக்கிரம் கிடைக்கும் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

