செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 10 மார்ச் 2026 (16:05 IST)

ஆதரவு கொடுத்தது ஒரு கட்சி!.. அதுவும் போச்சா!.. தவெகவை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்களே!..

vijay
நடிகராக இருந்த விஜய் திடீரென தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார்.. அதோடு இனிமேல் நான் சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன் எனவும் அறிவித்து அவரின் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.கட்சி துவங்கியது முதலே திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் விஜய்..

அதோடு, வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். விஜய் அடிப்படையில் ஒரு நடிகர் என்பதால் அவரின் ரசிகர்களின் வாக்கு அவருக்கு கிடைக்கும் என நம்பப்படுகிறது.. தவெக தனித்து நின்றாலே 18 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை வாங்கும் என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்..

அதேநேரம் வெற்றிக்கு தேவையான கூட்டணியை தவெக இதுவரை அமைக்கவில்லை அல்லது தவெக எடுத்த முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தது என்று சொல்லலாம். எனவே தவெக தனித்து போட்டியிடும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறது.. இந்நிலையில்தான் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து வந்த ஜனநாயக முஸ்லிம் மக்கள் கட்சி ஆதரவை வாபஸ் பெற்றிருக்கிறது..

இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த ஜனநாயக முஸ்லிம் மக்கள் கட்சி தலைவர் எம். எஃப் தமீம் ‘8 மாதங்களாக தவெகவோடு பயணித்தோம்.. அவர்கள் செயல்பாடு சரியில்லாததால் ஆதரவை வாபஸ் பெறுகிறோம்.. கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நேரில் சந்திக்க சொல்லியும் விஜய் போகவில்லை’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

மேலும் வரும் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான அணிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம்.. அந்த கூட்டணியில் போட்டியிட வாய்ப்பும் கேட்டிருக்கிறோம்’ என சொல்லியிருக்கிறார்..

கச்சா எண்ணெய் வேணுமா?!. இதை செய்யுங்க!.. அரபு, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஈரான் நிபந்தனை..

கச்சா எண்ணெய் வேணுமா?!. இதை செய்யுங்க!.. அரபு, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஈரான் நிபந்தனை..ஈரான் நாடு அணு ஆயுதத்தை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என சொல்லி இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் நாட்டின் மீது கடந்த 10 நாட்களுக்கும் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

கேஸ் தட்டுப்பாடு!. விடுதி, ஹாஸ்டல்களில் காபி, டீ, சாம்பார் இல்லை!.. அதிரடி அறிவிப்பு..

கேஸ் தட்டுப்பாடு!. விடுதி, ஹாஸ்டல்களில் காபி, டீ, சாம்பார் இல்லை!.. அதிரடி அறிவிப்பு..ஈரான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் போரால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது ..

ஏழை விவசாயி வீட்டு திருமணத்தில் திடீரென கலந்து கொண்ட ராகுல் காந்தி.. பரபரப்பான சிறு கிராமம்..!

ஏழை விவசாயி வீட்டு திருமணத்தில் திடீரென கலந்து கொண்ட ராகுல் காந்தி.. பரபரப்பான சிறு கிராமம்..!மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, இன்று காலை ஹரியானா மாநிலம் சோனிபட்டில் உள்ள மதினா கிராமத்திற்கு திடீர் பயணம் மேற்கொண்டார். அங்குள்ள ஒரு ஏழை விவசாய குடும்பத்தின் திருமண விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக அவர் வருகை தந்துள்ளார். ராகுல் காந்தியின் இந்த வருகை அந்த பகுதி மக்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.

பிரதமர் இஸ்ரேல் சென்றிருந்தும், ட்ரம்ப் ஈரானை பற்றி எச்சரித்திருந்தும் இந்தியா ஏன் சுதாரிக்கவில்லை: எரிவாயு பற்றாக்குறை குறித்து சிவசேனா எம்பி

பிரதமர் இஸ்ரேல் சென்றிருந்தும், ட்ரம்ப் ஈரானை பற்றி எச்சரித்திருந்தும் இந்தியா ஏன் சுதாரிக்கவில்லை: எரிவாயு பற்றாக்குறை குறித்து சிவசேனா எம்பிமத்திய கிழக்கு நாடுகளின் போர் சூழலால் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடும் தட்டுப்பாடு, தற்போது அரசியல் மோதலாக வெடித்துள்ளது.

12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு.. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் ஹாலிவுட் பாடல் ஒலித்ததா? சிபிஎஸ்இ விளக்கம்

12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு.. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்தால் ஹாலிவுட் பாடல் ஒலித்ததா? சிபிஎஸ்இ விளக்கம்சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வு வினாத்தாளில் அச்சிடப்பட்டிருந்த QR குறியீடு, புகழ்பெற்ற ஆங்கிலப் பாடகர் ரிக் ஆஸ்ட்லியின் பாடலுக்கு திசைதிருப்பிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் நகைச்சுவையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com