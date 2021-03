இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் மேல் திராவிடர் கழகம் புகார்! ஒரு தொகுதியில் மட்டும் தேர்தல் புறக்கணிப்பு

வேறு சில கொலை வழக்குகளிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள இராமச்சந்திரன்

ரியல் எஸ்டேட் தொழிலுக்காக இப்பகுதி விவசாயிகளை மிரட்டி நிலங்களைப் பறித்த குற்றச்சாட்டுக்கும் உள்ளானவர் ஆவார். ஓசூர் நீதிமன்ற விசாரணையில் தளி இராமச்சந்திரனும் அவரது ஆட்களும் குறுக்கீடு செய்து மிரட்டி விசாரணையை சீர்குலைப்பதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு காரணமாக தோழர் பழனி படுகொலை வழக்கு விசாரணை சேலம் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. மக்களை அச்சத்தின் பிடியில் தளி இராமச்சந்திரனும், அவரது ஆட்களும் வைத்திருப்பதாக உச்ச நீதிமன்றமே கருத்து தெரிவித்திருந்தது.



2006ஆம் ஆண்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் போட்டியிட தளி இராமச்சந்திரன் சீட் கேட்டபோது தொகுதி உடன்பாட்டில் சி.பி.ஐ கட்சிக்கு அத்தொகுதி சென்றது. சி.பி.ஐயின் மாவட்ட செயலாளர் நாகராஜ் ரெட்டி சி.பி.ஐ சார்பில் போட்டியிட்டார். அவரை எதிர்த்து சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு பணபலத்தால் வெற்றி பெற்றார் தளி இராமச்சந்திரன்.தோழமை கட்சி வேட்பாளரை எதிர்த்து போட்டியிட்டதால் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கியது. ஆனால் சி.பி.அய் கட்சி தன் சொந்த கட்சி வேட்பாளரை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோற்கடித்தவரையே தன் கட்சியில் சேர்த்துக் கொண்டது.



இதன் காரணமாக சி.பி.அய்.யின் மாவட்டச் செயலாளரும், தளி ராமச்சந்திரனால் தோற்கடிக்கப்பட்ட தோழர் நாகராஜ் ரெட்டி சி.பி.அய். கட்சியை விட்டு பல நூறு கட்சித் தோழர்களுடன் வெளியேறினார். ஆனாலும் 2 முறை தளி,ராமசந்திரனின் கொலை வெறித்தாக்குதலுக்கு ஆளானர் தோழர் நாகராஜ் ரெட்டி. அவர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலால் அவர் நிரந்த உடல் ஊனமுற்ற நிலையில் தலை தொங்கியவாறு கொடும் வேதனை அனுபவித்து வாழ்ந்து வருகிறார். இந்நிலையிலும் தன் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்காக நீதி கேட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடத்தி சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார். சி.பி.அய் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளருக்கே இந்த கொடூரம் என்றால் சாதாரண மக்களின் நிலையை எண்ணிப்பார்க்க வேண்டும்.



தோழர் நல்லக்கண்ணு போன்ற நேர்மையான தலைவர்கள் இருக்கும் கட்சியில் தளி.இராமச்சந்திரன் கட்சியின் வேட்பாளரா ?என்ற வேதனையான கேள்வியையும் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது. தியாகத் தழும்புகளும், எளிமையும் நிறைந்த தோழர்களைக் கொண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பணபலம் என்ற ஒற்றைக் காரணத்துக்காக கிரிமினல் கொலை வழக்குகளில் சிக்கியுள்ள தளி இராமச்சந்திரனை பொதுவுடமை “புரட்சியாளராக்கி” களம் இறக்கியுள்ள நிலையிலும், அங்கே எதிர் வேட்பாளராக பாரதிய ஜனதா கட்சி உள்ள நிலையிலும் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் இந்தத் தொகுதியில் வேறு வழியற்ற நிலையில் தேர்தல் புறக்கணிப்பு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது.

இத்தொகுதியில் மட்டும் கழகத்தால் எடுக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் புறக்கணிப்பு முடிவால் யாருக்கும் வாக்கு செலுத்த விருப்பமில்லை என்பதை பதிவு செய்ய நோட்டா (NOTA - None of the above) விற்கு கழகத்தோழர்கள் வாக்கு பதிவு செய்வார்கள்.



தளி தவிர்த்த மற்ற அனைத்து தொகுதிகளிலும் திமுக அதன் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாக்குச் செலுத்துவார்கள், பரப்புரை செய்வார்கள்.





- திராவிடர் விடுதலைக் கழகம்,

19.03.2021.