திங்கள், 30 மார்ச் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Last Modified: திங்கள், 30 மார்ச் 2026 (15:32 IST)

குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் அப்பா!. டி.என்.ஏ சோதனையில் உறுதி!...

பிரபல சமையல் கலை நிபுணரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி மனைவி உள்ள நிலையில் திரைத்துறையில் ஆடை வடிவமைப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த ஜாய் கிரிசில்டா நெருங்கி பழகியதாகவும் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் செய்திகள் வெளியானது. அதை உறுதி செய்வது போல ஜாய் கிரிசில்டா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரங்கராஜை திருமணம் செய்து கொண்ட புகைப்படங்களை வெளியிட்டார். அதன்பின் ஜாய் கிரிசில்டா கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படங்களையும் அவர் வெளியிட்டிருந்தார்..

ஆனால் திடீரென தன்னை ஏற்க ரங்கராஜ் மறுப்பதாகவும், தன்னை சந்திக்க மறுப்பதாக்வும், அவரை சந்திக்கப்போனால் தன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதாகவும் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். இந்த புகார் நீதிமன்றத்திற்கு சென்ற போது ஜாய் கிரிசல்டாவின் குழந்தைக்கு நான் அப்பா இல்லை.. டிஎன்ஏ சோதனைக்கு தயார் என ரங்கராஜ் தெரிவித்தார்.. ஆனால் சில மாதங்கள் டி.என்.ஏ சோதனைக்கே அவர் வரவில்லை.. அதன்பின் நீதிமன்றம் நெருக்கடி கொடுத்ததால் டி.என்.ஏ சோதனைக்கு ஒத்துக் கொண்டார்..

இந்நிலையில், ஜாய் கிரிசல்டாவின் குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்தான் தந்தை என்பது மரபணு சோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதைய எடுத்து இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மத்திய சுத்தம் செய்யும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியிடம் பரிசோதனை அறிக்கை ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது..

அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் டிடிவி தினகரன் மீண்டும் லைம் லைட்டுக்கு வந்தார்.

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை துவங்கினார். அப்போது மக்கள் முன்பு பேசிய விஜய் 'எனக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் பெரம்பூர்.. தாய் வீட்டிலிருந்து பரப்புரையை தொடங்குகிறேன் ..

வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், விஜயகாந்த் நடித்த 'தென்னவன்' பட வசனத்தை இணையவாசிகள் வைரலாக்கி சரமாரியாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

அதிமுக, திமுக இரு திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராக நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார் சீமான்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்த ஜெயராஜ் மற்றும் அவரின் மகன் பென்னிக்ஸ் இருவரையும் 2020ம் வருடம் காவல் நிலையத்தில் வைத்து போலீஸ் அதிகாரிகள் தாக்கியதில் அவர்கள் மரணம் அடைந்தனர்.

