வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (12:09 IST)

அசல் இருக்கும்போது நகலை தேடி ஏன் மக்கள் போக வேண்டும்: விஜய் குறித்து திமுக விமர்சனம்

நடிகர் விஜய் தமிழக அரசியலுக்குள் நுழைவது குறித்து தி.மு.க.வின் செய்தி தொடர்பாளர் என். தரணிதரன் "அசல் இருக்கும்போது, மக்கள் ஏன் நகலை தேடி செல்வார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்டார்.
 
திரை நட்சத்திரமான விஜய்யின் கூட்டங்கள் வாக்குகளாக மாறாது என்று என். தரணிதரன் வாதிட்டார். இதற்கு உதாரணமாக, ஆந்திர பிரதேசத்தில் பெரும் நட்சத்திரமான சிரஞ்சீவியின் அரசியல் பயணத்தை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். சிரஞ்சீவிக்குக் கிடைத்த பெரும் மக்கள் கூட்டம் தேர்தலில் வாக்குகளாக மாறவில்லை. இதேபோல, திரைப்படத்தில் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஈர்ப்பது என்பது அரசியலில் வாக்களிப்பதற்கான உறுதியான காரணியாக இருக்காது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
விஜய் கட்சிக்குத் தேவையான அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் வாக்குச்சாவடி அளவிலான கட்டமைப்பு இல்லை என்றும்  எம்.ஜி.ஆர். தி.மு.க-வில் இருந்தபோது, அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு கட்சி அடித்தளம் இருந்தது. ஆனால், விஜய் அவ்வாறு அல்ல என்றும், திடீரென்று அரசியலுக்கு வந்துள்ளதாகவும் என். தரணிதரன் தெரிவித்தார். விஜய்யின் வருகை, எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் பயணத்துடன் ஒப்பிடப்பட முடியாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
விஜய் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பார் என்ற யூகங்களையும் என். தரணிதரன் நிராகரித்தார். தி.மு.க-வின் வாக்கு சதவீதம் 47% முதல் 53% வரை நிலையாக உள்ளது என்றும், எனவே, விஜய்யின் வருகையால் தி.மு.க-விற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார். மேலும், தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை இல்லை என்றும் உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

வேலை வெட்டி இல்லாமல் இவ்வளவு பேரு உள்ளனர்.. . தவெக மாநாடு கூட்டம் குறித்து சீமான்

வேலை வெட்டி இல்லாமல் இவ்வளவு பேரு உள்ளனர்.. . தவெக மாநாடு கூட்டம் குறித்து சீமான்மதுரையில் நடந்த தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூடியது குறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தெருநாய்களை காப்பகங்களில் அடைக்க தடை! - உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு!

தெருநாய்களை காப்பகங்களில் அடைக்க தடை! - உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு!டெல்லியில் தெருநாய்களை காப்பகங்களில் அடைக்க விதித்த உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

வாரத்தின் கடைசி நாளில் அதிர்ச்சி கொடுத்த பங்குச்சந்தை.. 500 புள்ளிகளுக்கும் மேல் சரிவு..!

வாரத்தின் கடைசி நாளில் அதிர்ச்சி கொடுத்த பங்குச்சந்தை.. 500 புள்ளிகளுக்கும் மேல் சரிவு..!இந்தியா பங்குச் சந்தை இந்த வாரம் நான்கு நாட்களிலும் ஏற்றத்தில் இருந்த நிலையில், இன்று திடீரென சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்துள்ளது முதலீட்டாளர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யாரோ ஒருவரின் தூண்டுதலின் பேரில் விஜய் எங்களை விமர்சனம் செய்கிறார்: ஆர்பி உதயகுமார்

யாரோ ஒருவரின் தூண்டுதலின் பேரில் விஜய் எங்களை விமர்சனம் செய்கிறார்: ஆர்பி உதயகுமார்தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், யாரோ ஒருவரின் தூண்டுதலின் பேரில் விஜய் எங்களை விமர்சனம் செய்கிறார் என அதிமுகவின் துணை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

AI இருக்க திமிர்ல ஆட்களை தூக்கலாம்.. ஆனால் எதிர்காலத்துல! - அமேசான் CEO எச்சரிக்கை!

AI இருக்க திமிர்ல ஆட்களை தூக்கலாம்.. ஆனால் எதிர்காலத்துல! - அமேசான் CEO எச்சரிக்கை!தற்போது ஏஐ மீதான நம்பிக்கையால் பணியாட்களை வேலையை விட்டு நீக்கும் நிறுவனங்கள் பின்னாட்களில் வருந்த வேண்டியிருக்கும் என அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் சிஇஓ எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com