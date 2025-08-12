செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (06:30 IST)

விழுப்புரம் வழியாக செல்லும் ரயில் சேவையில் மாற்றம்: முழு விவரங்கள் இதோ!

தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி கோட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, விழுப்புரம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள ரயில் சேவைகளில் சில மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ரயில்கள் பகுதியளவு, முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவது, தாமதமாக இயக்கப்படுவது மற்றும் புறப்படும் இடம் மாற்றம் போன்ற அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
 
பகுதியளவு ரத்து மற்றும் தாமதமான ரயில்கள்:
 
தாம்பரம் - விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் (66045): ஆகஸ்ட் 23 அன்று தாம்பரத்திலிருந்து காலை 9.45 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், முண்டியம்பாக்கம் - விழுப்புரம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இது முண்டியம்பாக்கம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.
 
விழுப்புரம் - சென்னை கடற்கரை பயணிகள் ரயில் (66046): ஆகஸ்ட் 23 அன்று விழுப்புரம் - முண்டியம்பாக்கம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள இந்த ரயில், முண்டியம்பாக்கத்திலிருந்து மதியம் 1.55 மணிக்கு புறப்படும்.
 
திருச்சி - சென்னை எழும்பூர் சோழன் விரைவு ரயில் (22676): ஆகஸ்ட் 20 அன்று மட்டும் காலை 11 மணிக்கு பதிலாக, 1 மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள் தாமதமாக, மதியம் 12.45 மணிக்கு புறப்படும்.
 
கடலூர் துறைமுகம் - மைசூரு விரைவு ரயில் (16231): ஆகஸ்ட் 20 அன்று மதியம் 3.40 மணிக்கு பதிலாக, 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக, மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்படும்.
 
விழுப்புரம் - மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயில் (66019): ஆகஸ்ட் 23 அன்று மதியம் 2.35 மணிக்கு பதிலாக, 25 நிமிடங்கள் தாமதமாக, மதியம் 3 மணிக்கு புறப்படும்.
 
முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் ரயில்கள்:
 
விழுப்புரம் - புதுச்சேரி பயணிகள் ரயில் (66063): ஆகஸ்ட் 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
 
புதுச்சேரி - விழுப்புரம் பயணிகள் ரயில் (66064): ஆகஸ்ட் 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
 
பயணிகள் இந்த மாற்றங்களை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
 
Edited by Mahendran

டிரம்ப் மிரட்டலை துளி கூட மதிக்காத பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள்.. 2வது நாளாக ஏற்றம்..!

டிரம்ப் மிரட்டலை துளி கூட மதிக்காத பங்குச்சந்தை முதலீட்டாளர்கள்.. 2வது நாளாக ஏற்றம்..!அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், இந்திய இறக்குமதி பொருட்கள் மீது 50% வரி விதித்ததால், இந்தியப் பங்குச்சந்தை கடுமையான சரிவை சந்திக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த வாரம் ஓரளவு சரிவடைந்த பங்குச்சந்தை, இந்த வாரம் மீண்டும் ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவது முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளது.

மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி ஓட்டிச் சென்ற கணவன்! பிடித்து விசாரித்த போலீஸ்! - நெஞ்சை உலுக்கிய சோகக் கதை!

மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி ஓட்டிச் சென்ற கணவன்! பிடித்து விசாரித்த போலீஸ்! - நெஞ்சை உலுக்கிய சோகக் கதை!நாக்பூர் நெடுஞ்சாலையில் ஒருவர் தனது மனைவியின் சடலத்தை பைக்கில் கட்டி தொங்கவிட்டப்படி ஓட்டிச் சென்ற சம்பவத்தை தொடர்ந்து அவரை பிடித்து போலீஸார் விசாரித்தபோது அதிர்ச்சிக்குரிய சோகக்கதை தெரிய வந்துள்ளது.

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!

இந்தியா - அமெரிக்கா தலைநகரங்கள் இடையே விமான சேவை நிறுத்தம்! - ஏர் இந்தியா அதிர்ச்சி அறிவிப்பு!இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்க்டனுக்கு இயக்கப்படும் விமான சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி..!

ஜெயலலிதா தான் என்னுடைய ரோல் மாடல்: பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி..!முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவே தனது 'ரோல் மாடல்' என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புவங்கக் கடலில் நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com