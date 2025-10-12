ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (12:29 IST)

விஜய் கரூர் செல்லும் தேதி அறிவிப்பு.. என்னென்ன நிபந்தனைகள் விதித்தது காவல்துறை..!

கடந்த அக்டோபர் 17 அன்று கரூரில் நடந்த பேரணியின்போது ஏற்பட்ட நெரிசல் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களை விஜய் நேரில் சந்திக்கவுள்ளார். இந்த சந்திப்புக்காக தமிழக வெற்றிக் கழகம் விடுத்த கடுமையான கூட்டக் கட்டுப்பாட்டுக் கோரிக்கையை ஏற்று, தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்வதாகக் காவல்துறை உறுதி செய்துள்ளது.
 
அனைத்து பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களும் ஒரே பொது இடத்தில் வரவழைக்கப்பட்டுச் சந்திப்பு நடைபெறும். வீடுகளுக்கு சென்று சந்தித்தால், கட்டுப்படுத்த முடியாத கூட்டம் கூடும் என்பதால், அந்தத் திட்டம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து கரூர் வரை, விஜய்யின் வாகன அணிவகுப்புக்கு பாதுகாப்பான வழித்தடம் அமைக்கப்படும். பொதுமக்களின் தொடர்பை தவிர்க்க, போக்குவரத்து திசை திருப்பப்பட்டு, ஆயுதம் தாங்கிய காவல்துறை பாதுகாப்புடன் கூடிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும்.
 
கரூரில் சந்திப்பு நடைபெறும் இடத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு பாதுகாப்பு கோட்டை அமைக்க தவெக கோரியுள்ளது. முன் அனுமதியளிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும். கூட்டம் கூடுவதை தடுக்க கடும் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்கத் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என்று தவெக உறுதி அளித்துள்ளது.
 
