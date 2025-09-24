புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (08:10 IST)

திருப்பதி கோவிலில் கூட்டமே இல்லை.. காத்திருப்பு இல்லாமல் நேரடியாக பக்தர்கள் அனுமதி..!

திருப்பதி கோவிலில் கூட்டமே இல்லை.. காத்திருப்பு இல்லாமல் நேரடியாக பக்தர்கள் அனுமதி..!
திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் இன்று தொடங்கவுள்ள நிலையில், பக்தர்கள் கூட்டம் குறைவாக இருப்பதால், இலவச தரிசனத்திற்கு பக்தர்கள் காத்திருக்காமல் நேரடியாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
வழக்கமாக, திருப்பதி கோயிலில் இலவச தரிசனம் பெற பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்தது. சில சமயங்களில் இந்த காத்திருப்பு நேரம் 10 முதல் 12 மணி நேரம் வரை நீடிக்கும். ஆனால், பிரம்மோற்சவம் தொடங்குவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, அதாவது நேற்று, பக்தர்கள் வருகை கணிசமாக குறைந்து காணப்பட்டது.
 
இந்த நிலையை பயன்படுத்தி, கோயில் நிர்வாகம் பக்தர்களுக்கு சிறப்புச் சலுகை வழங்கியுள்ளது. பக்தர்கள் இலவச தரிசனத்திற்காக காத்திருக்காமல், நேரடியாக சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், பக்தர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
 
இன்று  கொடியேற்றத்துடன் பிரம்மோற்சவம் தொடங்குகிறது. இதையொட்டி, லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva

புதிய ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: உச்சத்திற்கு சென்ற மதுபானம், சிகரெட் விலை..!

புதிய ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: உச்சத்திற்கு சென்ற மதுபானம், சிகரெட் விலை..!இந்தியாவில் நேற்று முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள புதிய ஜிஎஸ்டி வரி சீரமைப்பால், மதுபானங்களுக்கு வரி 40% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், கலால் வரி சேர்க்கப்படும்போது மதுபானங்களின் விலை பெருமளவில் அதிகரிக்கும்.

சபரிமலையில் தமிழகத்திற்கு 5 ஏக்கர்.. பழனியில் கேரளாவுக்கு 5 ஏக்கர் நிலம்.. அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல்..!

சபரிமலையில் தமிழகத்திற்கு 5 ஏக்கர்.. பழனியில் கேரளாவுக்கு 5 ஏக்கர் நிலம்.. அமைச்சர் சேகர்பாபு தகவல்..!சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு வரும் தமிழக பக்தர்களின் வசதிக்காக, அங்கு 5 ஏக்கர் நிலம் கேட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு ஈடாக பழனியில் கேரளாவுக்கு 5 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்க தமிழக அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் இந்து சமய அறநிலைய துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

ஜெயலலிதாவால் தான் அண்ணா அறிவாலயம் காப்பாற்றப்பட்டது: எடப்பாடி பழனிசாமி

ஜெயலலிதாவால் தான் அண்ணா அறிவாலயம் காப்பாற்றப்பட்டது: எடப்பாடி பழனிசாமிதி.மு.க.வுக்குச் சோதனை வந்த நேரத்தில், அக்கட்சி அலுவலகத்தை காப்பாற்றியது ஜெயலலிதா தான் என்பதை தி.மு.க.வினர் மறந்துவிடக் கூடாது என்று அ.தி.மு.க.வின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு எதிரொலி: ஒரே நாளில் 50,000 கார்கள் விற்பனை செய்த டாடா, மாருதி, ஹூண்டாய்..!

ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு எதிரொலி: ஒரே நாளில் 50,000 கார்கள் விற்பனை செய்த டாடா, மாருதி, ஹூண்டாய்..!மத்திய அரசு அறிவித்த ஜி.எஸ்.டி. வரி குறைப்பால், நாடு முழுவதும் வாகன விற்பனை புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. நவராத்திரி தொடங்கிய முதல் நாளில், டாடா மோட்டார்ஸ், மாருதி, ஹூண்டாய் போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கார்களை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்துள்ளன.

டிராபிக்கை கட்டுப்படுத்த உதவி செய்யுங்கள்.. விப்ரோ நிறுவனத்திற்கு கர்நாடக முதல்வர் கடிதம்..!

டிராபிக்கை கட்டுப்படுத்த உதவி செய்யுங்கள்.. விப்ரோ நிறுவனத்திற்கு கர்நாடக முதல்வர் கடிதம்..!பெங்களூருவில் நிலவி வரும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கு, கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா, விப்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் அசிம் பிரேம்ஜிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com