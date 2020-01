வாகனத்தை துரத்தி வந்த யானை .... பதறவைக்கும் வைரல் வீடியோ

சாலையில் சென்ற சரக்கு வாகனத்தை ஒரு யானை விரட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள நாகர்ஹோல் என்ற தேசிய பூங்காவிற்கு அருகில் உள்ள சாலையில் டிரக் ஒன்று சரக்குகள் ஏற்றிக் கொண்டு சென்றுகொண்டிருந்தது.



அப்போது, திடீரென சாலையில் வந்த யானை ஒன்று, டிரக்கை பார்த்ததும் துரத்தத் தொடங்கியது.



அதைப் புரிந்து கொண்ட டிரக் ஓட்டுநர், சமயோஜிதமாக வாகனத்தை பின்னோக்கி வேகமாக இயக்கினார்.



அந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளனர்.

Terrifying chase down y’day by angry elephant, rips off bonnet with tusks ⁦@jrendell⁩ ⁦@tunkuv⁩ pic.twitter.com/TkffCMvGZw