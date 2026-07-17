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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (08:41 IST)

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் இரயில்.. பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைப்பு...

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (08:41 IST)
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இந்திய இரயில்வே வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, நாட்டின் முதலாவது ஹைட்ரஜன் இரயில் சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ) தொடங்கி வைக்கிறார்.
 
சுற்றுச்சூழல் மாசற்ற, பசுமை போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் இந்த அதிநவீன திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹரியானா மாநிலத்தின் ஜிந்த் நகரிலிருந்து சோனிபட் வரை இந்த ஹைட்ரஜன் இரயில் இயக்கப்பட உள்ளது இந்தத் திட்டத்தின் முதற்கட்ட சிறப்பம்சமாகும்.
 
பாரம்பரிய டீசல் எஞ்சின்களுக்கு மாற்றாக, முற்றிலும் தூய்மையான எரிசக்தியான ஹைட்ரஜன் மூலம் இயங்கும் இந்த இரயில் 'NaMo Green Rail' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது கார்பன் உமிழ்வை முற்றிலுமாக தவிர்த்து, பூஜ்ஜிய உமிழ்வு என்ற இலக்கை எட்ட உதவுகிறது. 
 
உலகளவில் ஒரு சில நாடுகளில் மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ள இந்த ஹைட்ரஜன் தொழில்நுட்பம், தற்போது இந்தியாவிலும் வெற்றிகரமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியைப் பறைசாற்றுகிறது.
 
இந்திய இரயில்வேயை பசுமை பாதையில் கொண்டு செல்லும் இந்த முயற்சி, எதிர்கால பொது போக்குவரத்தில் மிக முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல் கட்டமாக ஹரியானாவில் தொடங்கும் இந்தச் சேவை, விரைவில் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது.
 
 
Edited by Siva

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