செவ்வாய், 24 மார்ச் 2026
Written By Siva

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் மீன் உணவு தடை செய்யப்படுமா? மம்தா பானர்ஜி கிளப்பிவிட்ட வதந்தி?

Hilsa Fish
மீன் மற்றும் சாதம்" என்பது வங்காளிகளின் உணவு பழக்கம் மட்டுமல்ல, அது அவர்களின் அடையாளமாகவும் கருதப்படுகிறது. மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த உணவு அரசியல் ஒரு முக்கிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. 
 
ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி, பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் வங்காளிகளின் அசைவ உணவு பழக்கத்தில் தலையிடும் என்றும், 'சைவ உணவை திணிக்க முயலும் என்றும் விமர்சித்து வருகிறது.
 
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், பாஜக வேட்பாளர்கள் தாங்கள் மீன் சாப்பிடும் காட்சிகளை படம்பிடித்துப் பகிர்ந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, பிதான்நகர் தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் டாக்டர் சரத்வத் முகோபாத்யாய், ஒரு படி மேலே சென்று கட்லா மீனை கையில் ஏந்தியபடி வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரித்தார்.
 
பாஜக ஒருபோதும் மீன் அல்லது இறைச்சிக்குத் தடை விதிக்காது" என்று அவர் உறுதியளித்தார். வங்காள கலாச்சாரத்தில் மீன் என்பது சுப காரியங்களின் அடையாளம் என்பதால், மக்களின் உணர்வுகளைக் கவர இரு கட்சிகளும் மீன் அரசியலில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. மாட்டிறைச்சி விற்பனைக்கு மட்டும் தடை விதிக்கப்படும் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் ஷாமிக் பட்டாச்சார்யா தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
 
தொகுதி பங்கீடு ஓவர்!. தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!..

தொகுதி பங்கீடு ஓவர்!. தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!..அதிமுகவில் ஜெயலலிதா இல்லாத நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரண்டாவது சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளார்.

ஒருத்தருக்கு இவ்ளோதான் சரக்கு விக்கணும்!. டாஸ்மாக்கில் கட்டுப்பாடு!...

ஒருத்தருக்கு இவ்ளோதான் சரக்கு விக்கணும்!. டாஸ்மாக்கில் கட்டுப்பாடு!...தமிழகத்தில் மதுபான கடைகளை டாஸ்மார்க் நிறுவனம் என்கிற பெயரில் தமிழக அரசே நடத்தி வருகிறது

துரந்தர் 2-வால் பாகிஸ்தானில் பீதி!.. தெருதெருவாக உளவாளிகளை தேடும் போலீஸ்!...

துரந்தர் 2-வால் பாகிஸ்தானில் பீதி!.. தெருதெருவாக உளவாளிகளை தேடும் போலீஸ்!...பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தோர் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்து ஏற்கனவே வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் 1350 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்ததால் இரண்டாம் பாகத்தை உருவாக்கினார்கள்.

தனித்து களமிறங்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திருமாவளவன் வெளியிட்ட அறிக்கை!..

தனித்து களமிறங்கும் விடுதலை சிறுத்தை!.. திருமாவளவன் வெளியிட்ட அறிக்கை!..விடுதலை சிறுத்தை கட்சி கடந்த பல தேர்தல்களில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக 10 தொகுதிகளை கேட்கிறது விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி.

