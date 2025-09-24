புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (10:11 IST)

H1B விசா விவகாரத்தால் இன்னும் பாதிப்பு.. இன்றும் பங்குச்சந்தை சரிவு..!

H1B விசா விவகாரத்தால் இன்னும் பாதிப்பு.. இன்றும் பங்குச்சந்தை சரிவு..!
கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ஏற்றத்தில் இருந்த இந்திய பங்குச் சந்தை, அமெரிக்காவின் H1B விசா கட்டுப்பாடுகள் குறித்த கவலைகளால் இன்று மீண்டும் சரிவை சந்தித்துள்ளது. இந்த தொடர் சரிவு முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இன்று மும்பை பங்குச் சந்தை சென்செக்ஸ் 225 புள்ளிகள் சரிந்து 81,870 என்ற நிலையில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேபோல், தேசிய பங்குச் சந்தை நிஃப்டி 65 புள்ளிகள் குறைந்து 25,645 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
அப்போலோ ஹாஸ்பிடல், ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், சிப்லா, ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ், ஹிந்துஸ்தான் லீவர், மாருதி, ஸ்டேட் வங்கி, சன் பார்மா மற்றும் டாடா ஸ்டீல் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகள் இன்று உயர்ந்தன.
 
ஆக்சிஸ் வங்கி, பாரதி ஏர்டெல், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, ஹீரோ மோட்டார்ஸ், ஐசிஐசிஐ வங்கி, இண்டஸ்இண்ட் வங்கி, இன்ஃபோசிஸ், ஐடிசி, ஜியோ ஃபைனான்ஸ், கோடக் மஹிந்திரா வங்கி, ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ், டாடா மோட்டார்ஸ் மற்றும் டிசிஎஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் பங்குகள் விலை குறைந்தன.
 
Edited by Siva
 

ரஷ்ய போரை ஊக்குவிப்பதே இந்தியாதான்.. புதின் நட்பில் எந்த பயனும் இல்லை! - ட்ரம்ப் ஆதங்கம்!

ரஷ்ய போரை ஊக்குவிப்பதே இந்தியாதான்.. புதின் நட்பில் எந்த பயனும் இல்லை! - ட்ரம்ப் ஆதங்கம்!உக்ரைன் - ரஷ்யா போரை தொடர்ந்து இந்தியா, சீனா போன்ற நாடுகள் ஊக்குவிப்பதால் தன்னுடைய போர் நிறுத்த முயற்சிகள் தோல்வியடைவதாக ட்ரம்ப் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம்.. சென்னை ஐகோர்ட்டில் விசாரணை..!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம்.. சென்னை ஐகோர்ட்டில் விசாரணை..!தவெக தலைவர் விஜய் வருமானத்தை மறைத்ததாக கூறி அவருக்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு சென்னை ஐகோர்ட்டில் விசாரணைக்கு வந்துள்ளது.

சப்பாத்தி, பரோட்டாவிற்கு ஜிஎஸ்டி போடும் ஹோட்டல்கள்! குறைக்காதது ஏன்? - ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் விளக்கம்!

சப்பாத்தி, பரோட்டாவிற்கு ஜிஎஸ்டி போடும் ஹோட்டல்கள்! குறைக்காதது ஏன்? - ஓட்டல் உரிமையாளர்கள் விளக்கம்!மத்திய அரசு உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டியை குறைத்த நிலையில் சில ஹோட்டல்களில் உணவுகளுக்கு ஜிஎஸ்டியை குறைக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

அரசு பேருந்துகளில் இனி வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்கும்.. போக்குவரத்துக் கழகம் புதிய முயற்சி..!

அரசு பேருந்துகளில் இனி வாட்டர் பாட்டில் கிடைக்கும்.. போக்குவரத்துக் கழகம் புதிய முயற்சி..!அரசு விரைவு பேருந்துகளில் இனி குடிநீர் பாட்டில்கள் பயணிகளுக்கு விற்கப்படவுள்ளன. நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளும் பயணிகளின் வசதியை கருத்தில் கொண்டு, இந்த முடிவை அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் எடுத்துள்ளது.

இந்தோனேசியாவில் உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலியரின் உடலில் இதயத்தை காணவில்லை.. திருடப்பட்டதா?

இந்தோனேசியாவில் உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலியரின் உடலில் இதயத்தை காணவில்லை.. திருடப்பட்டதா?இந்தோனேசியாவில் உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலியரின் உடல், அவரது இதயம் இல்லாமல் நாடு திரும்பியதால், ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் இந்தோனேசிய அரசாங்கத்திடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com