புதன், 26 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 26 நவம்பர் 2025 (10:00 IST)

2 நாள் சரிவுக்கு பின் இன்று ஒரே நாளில் உச்சத்திற்கு சென்ற பங்குச்சந்தை: இன்றைய நிப்டி நிலவரம்..!

2 நாள் சரிவுக்கு பின் இன்று ஒரே நாளில் உச்சத்திற்கு சென்ற பங்குச்சந்தை: இன்றைய நிப்டி நிலவரம்..!
இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக காலையில் உயர்ந்தாலும், மதியத்திற்கு மேல் திடீரென சரிந்து முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்திருந்தது. இந்த நிலையில், இன்று காலையில் வர்த்தகம் தொடங்கும்போதே குறியீடுகள் ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களை மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.
 
மும்பை பங்குச்சந்தையின் சென்செக்ஸ் இன்று 585 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 85,153 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேபோல், தேசிய பங்குச் சந்தையின் நிஃப்டி 185 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 26,075 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
 
இன்றைய பங்குச் சந்தை நிலவரப்படி, நிஃப்டியில் உள்ள 50 பங்குகளில், டாடா கன்ஸ்யூமர் , பாரதி ஏர்டெல் ஆகிய பங்குகள் மட்டுமே சரிவில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. மற்ற அனைத்து பங்குகளும் நல்ல லாபத்தில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva
 

வீட்ல ஒத்த பைசா இல்ல.. இவ்ளோ சிசிடிவி கேமரா!. எழுதி வைத்துவிட்டு போன திருடன்!...

வீட்ல ஒத்த பைசா இல்ல.. இவ்ளோ சிசிடிவி கேமரா!. எழுதி வைத்துவிட்டு போன திருடன்!...திருடர்களில் பல வகை இருப்பார்கள். அதில் ஒரு வகை திருடர்கள் கொஞ்சம் மனசாட்சியோடு இருப்பார்கள் .

விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது பணம் சம்பாதிக்கவே.. எனது கட்சியை தமாகா உடன் இணைக்கவுள்ளேன்: தமிழருவி மணியன்..!

விஜய் அரசியலுக்கு வந்தது பணம் சம்பாதிக்கவே.. எனது கட்சியை தமாகா உடன் இணைக்கவுள்ளேன்: தமிழருவி மணியன்..!நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தன்னலமற்ற மக்கள் சேவைக்காக ஆரம்பிக்கப்படவில்லை; மாறாக தனிப்பட்ட லாபம் ஈட்டுவதே நோக்கம் என காமராஜர் மக்கள் கட்சித் தலைவர் தமிழருவி மணியன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதற்கு சான்றாக, சர்ச்சைக்குரிய லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டினின் மருமகன் ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் அனுபவம் குறைந்த புஸ்ஸி ஆனந்த் ஆகியோரை முக்கிய பதவிகளில் வைத்திருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்: ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!

ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்: ஜாக்டோ ஜியோ அறிவிப்பால் பரபரப்பு..!அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ ஜியோ, வரும் 2026 ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மலாக்கா ஜலசந்தியில் வலுவடைந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

மலாக்கா ஜலசந்தியில் வலுவடைந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்மலாக்கா ஜலசந்தியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுவடைந்தது என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. இது புயலாக மாறவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இன்று 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

இன்று 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல சூழலின் காரணமாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு மிதமான மழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com