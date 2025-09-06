சனி, 6 செப்டம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (09:59 IST)

முதல்முறையாக ஒரு கிராம் ரூ.10ஆயிரத்தை கடந்த தங்கம் விலை.. ரூ.1120 உயர்ந்ததால் அதிர்ச்சி..!

உலக பொருளாதாரத்தில் நிலவும் நிச்சயமற்ற தன்மை, பங்குச்சந்தைகளில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் அமெரிக்காவின் பொருளாதார கொள்கைகள் காரணமாக, தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
 
இந்தியாவில், இந்த சர்வதேச காரணிகளின் தாக்கம் காரணமாக ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு ரூ. 10,000ஐத் தாண்டியுள்ளது. இந்த நிலையில் இன்றைய தங்கம் விலை குறித்த நிலவரத்தை பார்ப்போம்.
 
தரமான தங்கம் (22 காரட்):
 
நேற்று: ரூ.9,865
 
இன்று: ரூ.10,005
 
ஒரே நாளில் ₹140 உயர்வு.
 
தூய தங்கம் (24 காரட்):
 
நேற்று: ரூ.10,761
 
இன்று: ரூ.10,914
 
ஒரே நாளில் ₹153 உயர்வு.
 
இதேபோல், வெள்ளியின் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.138.00 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.138,000.00 ஆகவும் உள்ளது.
 
தங்கத்தில் முதலீடு செய்துள்ளவர்களுக்கு இந்த விலை உயர்வு நல்ல லாபத்தை கொடுத்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த ஏற்ற இறக்கம் எதிர்கால முதலீடுகளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாகவும் அமைகிறது.
 
Edited by Mahendran

