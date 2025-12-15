திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (09:45 IST)

ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கிவிட்டது தங்கம் விலை.. இன்னும் 320 ரூபாய் தான்..

ரூ.1 லட்சத்தை நெருங்கிவிட்டது தங்கம் விலை.. இன்னும் 320 ரூபாய் தான்..
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், சமீப காலமாக தங்கம் விலை உச்சத்திற்கு சென்றது என்பதைப் பார்த்தோம்.
 
இந்த நிலையில், இன்று தங்கம் விலை ஒரு கிராமுக்கு 90 ரூபாயும், ஒரு சவரனுக்கு 720 ரூபாயும் உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ஒரு லட்சம் ரூபாயை நெருங்கியுள்ளது.
 
தங்கம் விலை போலவே வெள்ளியின் விலையும் உச்சத்திற்கு செல்கிறது என்பதும், இன்று ஒரு கிலோவுக்கு 3,000 ரூபாய் உயர்ந்து பொதுமக்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 12,370
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 12,460
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 98,960
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 99,680
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 13,494
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 13,593
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 107,952
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  108,744
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 213.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 213,000.00
 
Edited by Siva

மூன்று நாடுகள் அரசு பயணமாக செல்லும் பிரதமர் மோடி.. எந்தெந்த நாடுகள்?

மூன்று நாடுகள் அரசு பயணமாக செல்லும் பிரதமர் மோடி.. எந்தெந்த நாடுகள்?பிரதமர் மோடி கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட உலகின் பல நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்துவிட்ட நிலையில், உலகின் பல நாடுகளின் அதிபர்கள் தற்போது மோடியின் நண்பர்களாக உள்ளனர்.

ஈரோடு விஜய் நிகழ்ச்சிக்கு எத்தனை மணி நேரம் அனுமதி? செங்கோட்டையன் தகவல்..!

ஈரோடு விஜய் நிகழ்ச்சிக்கு எத்தனை மணி நேரம் அனுமதி? செங்கோட்டையன் தகவல்..!டிசம்பர் 18ஆம் தேதி தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுக்கூட்டம் ஈரோட்டில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் நடிகர் விஜய் கலந்துகொள்ள உள்ளார். சில நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறை இந்த கூட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில், தற்போது இந்த கூட்டம் 2 மணி நேரம் மட்டுமே நடைபெற வேண்டும் என்று காவல்துறை முக்கிய நிபந்தனை விதித்துள்ளதாக செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோட்டில் விஜய் மக்கள சந்திப்பு!.. கண்டிஷனோடு அனுமதி கொடுத்த போலீஸ்...

ஈரோட்டில் விஜய் மக்கள சந்திப்பு!.. கண்டிஷனோடு அனுமதி கொடுத்த போலீஸ்...தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 முறை உயிரிழந்ததால் விஜயின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு தமிழக போலீசார் அனுமதி கொடுப்பதில்லை.

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி: சபதத்தை நிறைவேற்ற மீசையை எடுத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்

கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் தோல்வி: சபதத்தை நிறைவேற்ற மீசையை எடுத்த கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்கேரள உள்ளாட்சி தேர்தலில் இடது ஜனநாயக முன்னணி படுதோல்வி அடைந்ததையடுத்து, பத்தனம்திட்டாவை சேர்ந்த எல்.டி.எஃப். தொண்டர் பாபு வர்கீஸ் தனது மீசையை சவரம் செய்து, தான் அளித்த சவாலை நிறைவேற்றினார்.

மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் - அசாம் முதல்வர் சர்ச்சை கருத்து..!

மெஸ்ஸி நிகழ்வின் குளறுபடி: மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் - அசாம் முதல்வர் சர்ச்சை கருத்து..!கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கொல்கத்தா வருகையின் போது சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட குழப்பம் தொடர்பாக, மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா கடுமையாக சாடியுள்ளார். மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலுமாக சீர்குலைந்துவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com