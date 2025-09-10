வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (09:28 IST)

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?
கடந்த சில நாட்களாக தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து, பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி, ஒரு கிராம் தங்கம் ₹9,700-க்கு விற்பனையான நிலையில், நேற்று அதன் விலை ₹10,150-ஐ எட்டியது. இது, ஒரே வாரத்தில் ஒரு கிராமுக்கு சுமார் ₹500 அதிகரித்திருப்பதை காட்டுகிறது.
 
இன்று  சென்னையில் தங்கத்தின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஒரு கிராம் தங்கம் நேற்றைய விலையான ₹10,150-க்கு விற்பனையாகிறது. வெள்ளியின் விலையிலும் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இந்த விலை ஏற்றம் ஒருபுறம் இருந்தாலும், தங்கம் விலை இன்னும் அதிகமாக உயரும் என்று நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
 
பொருளாதார நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, இன்னும் சில மாதங்களில் ஒரு கிராம் தங்கம் ₹1 லட்சம் என்ற மைல்கல்லை எட்ட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தத் தகவல், தங்கத்தில் முதலீடு செய்துள்ளவர்களை உற்சாகப்படுத்தினாலும், பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இன்று சென்னையில் தங்கம், வெள்ளி விலை விபரங்கள்:
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 10,150
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 10,150
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 81,200
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 81,200
 
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,072
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 11,072
 
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 88,576
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ.  88,576
 
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 140.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 140,000. 00
 
 
Edited by Siva
 

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?

சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்.. என்ன காரணம்?சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் திடீரென சில மாற்றங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அரசு மாளிகையில் இருந்து வெளியேறும் ராஜபக்சே.. மீண்டும் புரட்சி வெடிக்கும் என்ற பயமா?

அரசு மாளிகையில் இருந்து வெளியேறும் ராஜபக்சே.. மீண்டும் புரட்சி வெடிக்கும் என்ற பயமா?இலங்கையில் முன்னாள் அதிபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சலுகைகளை ரத்து செய்யும் மசோதா, கடந்த ஜூலை மாதம் வெளியிடப்பட்டதை அடுத்து, முன்னாள் அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சே தனது அரசினர் மாளிகையை காலி செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நடவடிக்கையானது, நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு பிறகும், மீண்டும் ஒரு மக்கள் புரட்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கருதி எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இனி தாம்பரத்தில் இருந்து இல்லை.. மதுரை செல்லும் ரயில்கள் எங்கிருந்து கிளம்பும்?

இனி தாம்பரத்தில் இருந்து இல்லை.. மதுரை செல்லும் ரயில்கள் எங்கிருந்து கிளம்பும்?சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, சில நாட்கள் தாம்பரத்திலிருந்து தென்மாவட்ட ரயில்கள் புறப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்த நிலையில், அந்த அறிவிப்பு வாபஸ் பெறப்பட்டு இன்று முதல் வழக்கம் போல் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

கலவரம் எதிரொலி.. நேபாள சிறையில் இருந்து 15000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. ஒரே ஒரு கைதி மட்டும் சரண்..!

கலவரம் எதிரொலி.. நேபாள சிறையில் இருந்து 15000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. ஒரே ஒரு கைதி மட்டும் சரண்..!இந்தியாவின் அண்டை நாடான நேபாளத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு கலவரம், நாட்டின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை சீர்குலைத்துள்ளது. பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதுடன், இந்த வன்முறையை பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான கைதிகள் சிறைகளிலிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com