ஏலியனுடன் லாலி பாப் சாப்பிடும் சிவகார்த்திகேயன் - அயலான் பர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ...!

தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் நடிகர்களுக்கு மத்தியில் பெரிதாக பேசப்படும் நடிகர் சிவகார்திகேயன் இன்று தனது 35வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார். எஸ்கே பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக நெல்சன் இயக்கத்தில் அவர் நடித்து வரும் டாக்டர் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகியது.

அதையடுத்து மீண்டும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கிறது என கூறி ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட் கொடுத்த KJR ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் தங்களது ட்விட்டர் பக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று மாலை 7 மணிக்கு அயலான் படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியாகும் என அறிவித்திருந்தனர்.



Happy to introduce my new friend from another world

Here is the #Ayalaan