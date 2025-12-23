ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெறவுள்ள மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான 'தங்க அங்கி' ஊர்வலம் இன்று பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் ஆரன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து தொடங்கியது. 453 சவரன் எடை கொண்ட இந்த தங்க அங்கி, 1970-களில் திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பத்தால் ஐயப்பனுக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டதாகும்.
இந்த ஊர்வலம் பல்வேறு இடங்களை கடந்து டிசம்பர் 26-ம் தேதி மாலை சன்னிதானத்தை சென்றடையும். அங்கு ஐயப்பனுக்குத் தங்க அங்கி அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெறும்.
மறுநாள், டிசம்பர் 27-ம் தேதி மதியம் நடைபெறும் மண்டல பூஜையின் போது, ஐயப்பன் இந்தத் தங்க அங்கி அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிப்பார். அன்றிரவு நடை அடைக்கப்படுவதோடு மண்டல கால வழிபாடுகள் நிறைவடையும். மீண்டும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக டிசம்பர் 30-ம் தேதி நடை திறக்கப்படும்.
இந்த ஆண்டு சபரிமலையில் பக்தர்களின் வருகை மிக அதிகமாக இருப்பதால், ஊர்வலம் செல்லும் பாதையிலும் சன்னிதானத்திலும் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
