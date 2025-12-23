செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (18:29 IST)

ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!

ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெறவுள்ள மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான 'தங்க அங்கி' ஊர்வலம் இன்று பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் ஆரன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து தொடங்கியது. 453 சவரன் எடை கொண்ட இந்த தங்க அங்கி, 1970-களில் திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பத்தால் ஐயப்பனுக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டதாகும்.
 
இந்த ஊர்வலம் பல்வேறு இடங்களை கடந்து டிசம்பர் 26-ம் தேதி மாலை சன்னிதானத்தை சென்றடையும். அங்கு ஐயப்பனுக்குத் தங்க அங்கி அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெறும். 
 
மறுநாள், டிசம்பர் 27-ம் தேதி மதியம் நடைபெறும் மண்டல பூஜையின் போது, ஐயப்பன் இந்தத் தங்க அங்கி அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிப்பார். அன்றிரவு நடை அடைக்கப்படுவதோடு மண்டல கால வழிபாடுகள் நிறைவடையும். மீண்டும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக டிசம்பர் 30-ம் தேதி நடை திறக்கப்படும். 
 
இந்த ஆண்டு சபரிமலையில் பக்தர்களின் வருகை மிக அதிகமாக இருப்பதால், ஊர்வலம் செல்லும் பாதையிலும் சன்னிதானத்திலும் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

மஹாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு பாடல் பெற்ற திருக்கோவில்கள் வழியாக ஆதியோகி ரத யாத்திரை!

மஹாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு பாடல் பெற்ற திருக்கோவில்கள் வழியாக ஆதியோகி ரத யாத்திரை!கோவை ஈஷா யோக மையத்தில் நடைபெறும் மஹாசிவராத்திரியை முன்னிட்டு, தென் கைலாய பக்தி பேரவை மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய பாரம்பரிய ஆதீனங்கள் இணைந்து, ஆதியோகி ரத யாத்திரையை தமிழகம் முழுவதும் நடத்த உள்ளன. இந்த ரத யாத்திரை, தேவாரம் பாடல் பெற்ற திருக்கோவில்கள் வழியாகச் செல்ல உள்ளது.

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு வைபவம் எப்போது?

திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு வைபவம் எப்போது?சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில், வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழாவை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 30-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்குச் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது.

சகல பாவங்களையும் போக்கும் திருவாய்மூர் வாய்மூர்நாதர் திருக்கோவில்!

சகல பாவங்களையும் போக்கும் திருவாய்மூர் வாய்மூர்நாதர் திருக்கோவில்!திருவாரூரில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ள திருவாய்மூர் திருத்தலத்தில் அருள்பாலிக்கும் இறைவன் வாய்மூர்நாதர் மற்றும் இறைவி பாலினும் நன்மொழியம்மை திருக்கோயில் சகல பாவங்களையும் நீக்கும் பரிகார தலமாக போற்றப்படுகிறது.

தியானத்தில் ஆழ்ந்து செல்வது எப்படி? குருதேவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிஷங்கர்!

தியானத்தில் ஆழ்ந்து செல்வது எப்படி? குருதேவர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிஷங்கர்!நாம் அனைவருக்கும், புத்துணர்வு பெறவும், விழித்து எழுந்த உடன் உபாயயோகமாக இருக்கவும், ஒரு ஆழ்ந்த ஒய்வு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் நீங்கள் எப்போது உண்மையிலேயே ஓய்வெடுக்க முடியும்? மற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்தும் போது மட்டுமே முடியும்.

பாளையங்கோட்டை திரிபுராந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் மஹாதேவ அஷ்டமி வழிபாடு: பக்தர்கள் தரிசனம்!

பாளையங்கோட்டை திரிபுராந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் மஹாதேவ அஷ்டமி வழிபாடு: பக்தர்கள் தரிசனம்!திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் உள்ள புகழ்பெற்ற அருள்மிகு திரிபுராந்தீஸ்வரர்- கோமதி அம்பாள் திருக்கோயிலில் இன்று மஹாதேவ அஷ்டமி விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com