திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (09:00 IST)

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தேதி.. கோயில் தந்திரி அறிவிப்பு..

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை தேதி.. கோயில் தந்திரி அறிவிப்பு..
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் முக்கிய நிகழ்வான மண்டல பூஜை வரும் டிசம்பர் 27-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான தங்க அங்கி ஊர்வலம் நாளை அதாவது டிசம்பர் 23, செவ்வாய்க்கிழமை பத்தனம்திட்டா ஆறன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து புறப்படுகிறது.
 
நவம்பர் 16 முதல் நடைபெற்று வரும் மண்டல கால பூஜைகளின் ஒரு பகுதியாக, டிசம்பர் 27 அன்று காலை 10:10 மணி முதல் 11:30 மணிக்குள் மண்டல பூஜை நடைபெறும் என்று கோயில் தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு தெரிவித்துள்ளார். 
 
நாளை காலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை ஆறன்முளா கோயிலில் பக்தர்கள் தங்க அங்கியைத் தரிசிக்கலாம். அதன் பின்னர் மேளதாளங்களுடன் புறப்படும் இந்த ஊர்வலம், பல்வேறு இடங்களைக் கடந்து டிசம்பர் 26 அன்று மாலையில் சபரிமலையைச் சென்றடையும்.
 
தங்க அங்கி அணிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஐயப்பனுக்கு சிறப்புத் தீபாராதனை காட்டப்படும். மண்டல பூஜை நிறைவடைந்ததும் டிசம்பர் 27 இரவு நடை சாத்தப்படும். மீண்டும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக டிசம்பர் 30 அன்று நடை திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
Edited by Mahendran
 

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!

சென்னை மெரினாவில் வீடற்றவர்களுக்கான காப்பகம்.. துணை முதல்வர் திறந்து வைக்கிறார்..!சென்னை மெரினாவில் உள்ள அண்ணா சதுக்கம் பேருந்து நிலையத்தின் பின்புறத்தில், வீடற்றவர்களுக்கான புதிய இரவு நேர காப்பகத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியின் உதவியுடன் சுமார் 2,400 சதுர அடி பரப்பளவில் இந்த நவீன காப்பகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் இன்று சமத்துவ கிறிஸ்மஸ் விழா.. விஜய், புஸ்ஸி ஆனந்த் பங்கேற்பு..

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் இன்று சமத்துவ கிறிஸ்மஸ் விழா.. விஜய், புஸ்ஸி ஆனந்த் பங்கேற்பு..கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இன்னும் சில நாட்களில் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகளை கவரும் நோக்கில் கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களில் தீவிரமாக பங்கேற்று வருகின்றன.

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விழா வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், இதையொட்டி காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டு தேர் இழுக்கும் ஊர்வலம் நடைபெற்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மதச்சார்பின்மை பற்றி பேச முதல்வருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்

மதச்சார்பின்மை பற்றி பேச முதல்வருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்தீபாவளி பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காத தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு 'மதச்சார்பின்மை' பற்றி பேச எந்த தகுதியும் இல்லை என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?

பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் காரணமாக, வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து சுமார் 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பெயர் விடுபட்டவர்கள் அல்லது நீக்கப்பட்டவர்கள், மீண்டும் தங்கள் பெயரை பட்டியலில் சேர்க்க தேவையான 12 முக்கிய ஆவணங்கள் குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com