புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (17:22 IST)

ரூ.18 லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்து வைத்துள்ள அமேசான்.. ஜெஃப் பெசோஸ் தந்தை எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸின் குடும்ப சொத்தை நிர்வகிக்கும் பணியில், அவரது தந்தை மைக் பெசோஸ் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். குடும்பத்தின் முதலீடுகள், அறக்கட்டளை மற்றும் நிதி திட்டங்களை நிர்வகிக்கும் 'அரோரா போரியாலிஸ்' என்ற குடும்ப அலுவலகத்திற்கு, ஒரு தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை நியமிக்க அவர் முடிவு செய்துள்ளார்.
 
சுமார் $200 பில்லியன் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் 18 லட்சம் கோடி ரூபாய்)  என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள பெசோஸ் குடும்பத்தின் சொத்து பெருகி வருவதால், பாரம்பரியமான முறையில் நிர்வகிக்கும் முறையிலிருந்து, கார்ப்பரேட் பாணியிலான, தொழில்முறை நிர்வாகத்திற்கு மாற இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற பல பில்லியனர் குடும்பங்களை போலவே, பெசோஸ் குடும்பமும் தங்கள் அலுவலகத்தை ஒரு தனியார் முதலீட்டு நிறுவனம் போல நிர்வகிக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
 
79 வயதாகும் மைக் பெசோஸ், தனது மனைவி ஜாக்கி உடன் இணைந்து, பெசோஸ் குடும்ப அறக்கட்டளையின் மூலம் கல்வி மற்றும் சமூக நல பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை நியமிப்பதன் மூலம், சொத்து நிர்வாகத்தில் ஒரு புதிய தொழில்முறை அணுகுமுறையை அறிமுகப்படுத்துவதோடு, அடுத்த தலைமுறைக்கான திட்டமிடலையும் அவர் உறுதி செய்கிறார்.
 
இதற்கிடையில், ஜெஃப் பெசோஸ் தனது சம்பளம் குறித்து ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அமேசான் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தபோது, தனது வருடாந்திர சம்பளத்தை $80,000 ஆக மட்டுமே வைத்துக்கொண்டதாகவும், எந்த பெரிய போனஸ் அல்லது பங்கு மானியங்களையும் தான் ஏற்கவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!

தமிழகத்தில் நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை: வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் எத்தனை நாட்கள்? மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!

ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் எத்தனை நாட்கள்? மத்திய அரசு அதிரடி அறிவிப்பு..!ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 78 நாட்கள் தீபாவளி போனஸ் ஆக வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இது 10.9 லட்சம் ஊழியர்களுக்குப் பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!

கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் காணாமல் போன சாலை! - அதிர்ச்சி வீடியோ!தாய்லாந்து நாட்டில் மக்கள் நடமாடும் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட பெரும் பள்ளம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் உள்ள சாலை ஒன்றில் வழக்கம்போல வாகனங்கள், மக்கள் சென்று வந்த நிலையில் திடீரென சாலையில் விரிசல் ஏற்பட்டது. அதை தொடர்ந்து காவலர்கள் வாகனங்களை சற்று முன்னாலேயே நிறுத்தியதுடன் மக்களையும் அப்புறப்படுத்தினர்.

இதை மட்டும் செய்யுங்க.. நோபல் பரிசு வீடு தேடி வரும்! - ட்ரம்புக்கு ஐடியா சொன்ன பிரான்ஸ் அதிபர்!

இதை மட்டும் செய்யுங்க.. நோபல் பரிசு வீடு தேடி வரும்! - ட்ரம்புக்கு ஐடியா சொன்ன பிரான்ஸ் அதிபர்!எப்படியாவது அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வாங்கி விட வேண்டுமென்ற சமாதான புறாவாக மாறியுள்ள ட்ரம்பிற்கு சில ஐடியாக்களை வழங்கியுள்ளார் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவெல் மெக்ரான்

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்.. ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை..!பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கின் விசாரணையை, மத்திய சிபிஐக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில் ஆறு மாதங்களுக்குள் முதற்கட்ட குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

