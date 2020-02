நானும் ரெடி... அவரும் ரெடி - இயக்குனர் ஷங்கர் இயக்கும் விஜய் 65 ?

தமிழ் சினிமாவில் ஆளுமைபடைத்த நடிகராக திகழ்ந்து வரும் நடிகர் விஜய் தற்ப்போது லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் தளபதி 65 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் வெளிவருவதற்கு முன்னதாகவே அடுத்த படத்திற்காக எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து விட்டது.





அந்தவகையில் தளபதி அடுத்ததாக யாருடைய இயக்கத்தில் நடிக்கவிருக்கிறார் என்பதை தெரிந்துகொள்ள அவரது ரசிகர்களே ஆர்வத்துடன் இருப்பதை நம்மால் பார்க்கமுடிறது.

அந்தவகையில் இயக்குனர் ஷங்கர் சமீபத்தில் நடைபெற்ற விருது விழாவில் பங்கேற்ற போது அவரிடம் " விஜய்யை வைத்து எப்போது அடுத்த படம்...? என கேட்டதற்கு நானும் ரெடி அவரும் ரெடி Any time it may happen என கூறி சிரித்தார்.