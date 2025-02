வெளிநாட்டில் ரிலீஸ் ஆனது ‘விடாமுயற்சி’.. குவியும் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்..!

மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் அடுத்த அதிரடியான The Fantastic Four First Steps படத்தின் ட்ரெய்லர் தற்போது வெளியாகியுள்ள நிலையில் சூப்பர்ஹீரோ ரசிகர்களிடையே ஹாட் டாப்பிக்காக மாறியுள்ளது. உலகம் முழுவதும் சூப்பர்ஹீரோ படங்களுக்கு கும்பல் கும்பலாக பல ரசிகர்கள் உள்ளனர். முக்கியமாக மார்வெல் படங்கள் என்றால் சொல்லவே வேண்டாம். மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸில் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 30க்கும் மேற்பட்ட படங்கள், வெப் சிரிஸ்கள் வெளியாகி கலக்கி வருகின்றன. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டில் ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படம்தான் he Fantastic Four First Steps.