ஸ்பைஸ்ஜெட் சேர்மன் ரிலீஸ் செய்யும் சூரரை போற்று போஸ்டர்!

நெடுமாறன் ராஜாங்கம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் சூர்யா பைலட் ஆபீஸராக நடித்துள்ள இப்படத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து இறுதிக்கட்ட பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. அண்மையில் அடுத்தடுத்து வெளிவந்த இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் இரண்டாம் லுக் போஸ்டர் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றதையடுத்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்நிலையில் இன்று மட்டும் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து மூன்று அப்டேட்டுகளை படக்குழு அளித்து வருகிறது. அந்தவகையில் சற்றுமுன் இப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி. வி பிரகாஷ் குமார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இப்படத்தின் வெய்யோன் சில்லி’ என்ற இரண்டாம் ரொமான்டிக் சிங்கிள் டிராக் வருகிற பிப்ரவரி 13ம் தேதி spicejet boeing 737 ரக விமானத்தின் மூலம் நடுவானில் வெளியிடவிருப்பதாக அறிவித்திருந்தனர். ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனம் இந்த படத்திற்கு பிராண்டிங் செய்துள்ள இப்படத்தின் அடுத்த அப்டேட் அந்நிறுவனத்தின் சேர்மன் மற்றும் மேனேஜிங் டைரக்டரான அஜய் சிங், சூரரைப் போற்று போஸ்டரை வருகிற 13ம் தேதி வெளியிடவுள்ளார்.

