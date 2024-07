இது நான் போட்ட பாட்டுதானா?… அந்தகன் தீம் பாடல் குறித்து அதிருப்தியை வெளியிட்ட சந்தோஷ் நாராயணன்!

பிரசாந்த் நடிப்பில் அவரின் தந்தை தியாகராஜன் இயக்கியுள்ள அந்தகன் திரைப்படம் அந்தாதூன் என்ற இந்தி படத்தின் ரீமேக். இந்த படம் உருவாகி சில ஆண்டுகள் ஆனபின்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் முடங்கிக் கிடந்தது. இந்நிலையில் இப்போது படம் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





நீண்ட நாட்களாக மார்க்கெட்டில் இல்லாத பிரசாந்த் இந்த படத்தின் மூலம் தனக்கு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்த்துள்ளார். படத்தில் பிரசாந்துடன், பிரியா ஆனந்த், சிம்ரன் மற்றும் கார்த்திக் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அந்தகன் தீம் என்ற பாடல் நேற்று வெளியானது. பாடலை விஜய் மற்றும் பிரபுதேவா ஆகியோர் வெளியிட்டனர்.





இந்நிலையில் இந்த பாடல் வெளியான பின்னர் அதுகுறித்து அதிருப்தியைத் தெரிவித்துள்ளார், இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன். அவரது பதிவில் “முதல் முறையாக ஆடியோ கம்பெனியும் தங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்பது போல நடிக்கிறது –மெத்தட் ஆக்டிங்கா?... நான் இந்த பாடலின் வரிகள், இசை, மிக்ஸ் மற்றும் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகியவை என்னுடையதுதானா என்பதை சோதிப்பதற்கு எந்த கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை. (அதாவது பாடலை நான் உருவாக்கினேன். அதை வேறுமாதிரி பயன்படுத்தி வெளியிட்டுள்ளார்கள் என்பது போல) “ எனத் தெரிவித்துள்ளார். இது இசை ரசிகர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

For the first time in history, the audio label is also playing a blind character - method acting ? . FYI I don’t charge a fee to check if the actual music/lyric/arrangement/mix/master is actually mine . All The Best Of Luck ???????? https://t.co/i7rWKBFQ9N pic.twitter.com/iMq0dhxmfj