ரஜினியின் ஜெயிலர் பட 4 வது #Rathamaarey சிங்கில் ரிலீஸ்

ரஜினியின் ''ஜெயிலர்'' படத்தின் 4 வது பாடலான ரத்தமாரே என்ற பாடலை இன்று படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர், ஜெயிலர் என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் இவருடன் இணைந்து மோகன்லால், சிவராஜ் குமார், ஜாக்கிஷெராப் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.



இப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. சமீபத்தில், இப்படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதைத்தொடர்ந்து, இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றது.





நாளுக்கு நாள் இப்படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், ரஜினியுடன், மோகன் அமர்ந்திருப்பது போன்ற புதிய போஸ்டரை ஜெயிலர் படக்குழு வெளியிட்டது.





இந்த நிலையில், இன்று ஜெயிலர் படத்தின் 4 வது பாடலான ரத்தமாரே என்ற பாடலை இன்று படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.





இப்பாடலை இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் எழுதியுள்ளார். விஷால் மிஸ்ரா பாடியுள்ளார். ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இப்பாடலை ஒரு மணி நேரத்தில் 2 லட்சம் பேர் பார்வையிட்டுள்ளனர். 20 ஆயிரம் லைக்ஸுகள் பெற்றுள்ளது.

