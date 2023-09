ரஜினி, நெல்சனை தொடர்ந்து அனிருத்துக்கு செக் வழங்கிய கலாநிதி மாறன்

‘சன் பிக்சர்ஸ்’ தயாரித்த ‘ஜெயிலர்’ படம் சூப்பர் ஹிட் வெற்றி பெற்றது. இதை படக்குழு கொண்டாடி வரும் நிலையில், ரஜினி, நெல்சனை தொடர்ந்து, அனிருத்திற்கு செக் வழங்கி வாழ்த்தியுள்ளார் கலாநிதிமாறன்.





தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் கடந்த ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி வெளியான படம் ‘ஜெயிலர்’. இப்படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட பலர் நடித்திருந்தனர். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.





இப்படம் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் நல்ல வரவேற்பு பெற்று வசூல் குவித்து வருகிறது. இதுவரை இப்படம் ரூ. 500 கோடிக்கு மேல் வசூல் குவித்துள்ள நிலையில், இப்படத்தின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் வகையில், ரஜினிகாந்த், நெல்சன் ஆகிய இருவருக்கும் சமீபத்தில் செக் மற்றும் சொகுசு கார் வழங்கி வாழ்த்திய சன்பிக்சர்ஸ் அதிபர் கலா நிதி மாறன், இன்று இசையமைப்பாளர் அனிருத்திற்கு ‘செக்’ வழங்கி வாழ்த்தியுள்ளார்.





இதுகுறித்த புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

Mr.Kalanithi Maran congratulated @anirudhofficial and handed over a cheque, celebrating the mammoth success of #Jailer#JailerSuccessCelebrations pic.twitter.com/GRbiSKcuW1