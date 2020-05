கொரோனா இல்லையென்றால் இன்று படம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கும்: கார்த்திக் சுப்புராஜ் வருத்தம்

இந்த நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இல்லையெனில் இன்று இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கும் என்றும் இருப்பினும் விரைவில் ஜகம் சுகமடைந்ததும் ஜகமே தந்திரம் திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் ஆகும் என்றும் இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த படத்தின் புதிய போஸ்டர் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

தனுஷ் ஜோடியாக சஞ்சனா நடராஜன் மற்றும் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி நடித்துள்ள இந்த படத்தில் ஹாலிவுட் நடிகர் ஜேம்ஸ் காஸ்மோ வில்லனாக நடித்துள்ளார். மேலும் கலையரசன், உள்பட பலர் நடித்துள்ள இந்த படம் ஸ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவில் விவேக் ஹர்ஷன் படத்தொகுப்பில் உருவாகியுள்ளது.



After the 'Jagam' Heals... #JagameThandhiram #JT @dhanushkraja @sash041075 @Music_Santhosh @StudiosYNot pic.twitter.com/qdoze8tp4x