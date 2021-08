கூகுள் குட்டப்பா டீசர் ரிலீஸ்!

இந்த நிலையில் சமீபத்தில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் சற்று முன் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இந்த படத்தின் டீசரை தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்டு உள்ள நிலையில் இந்த டீசரின் வீடியோ தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது



கூகுள் குட்டப்பாவாக வரும் ரோபோ செய்யும் சேட்டை மற்றும் அட்டகாசங்கள் இந்த டீசரில் இருப்பதை அடுத்து இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அனைவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Happy to launch the teaser of#KoogleKuttapa - https://t.co/RnMIzc7hiE



Best wishes to @ksravikumardir sir @TharshanShant #Losliya @gurusaravanan @sabari_gireesn @GhibranOfficial @iYogiBabu @Prankster_Ragul @twitavvi & the entire team for a huge success