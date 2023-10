தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர், திரிஷா, அர்ஜூன், சஞ்சய் தத், மிஸ்கின் ஆகியோருடன் இணைந்து நடித்துள்ள படம் லியோ. இப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியுள்ளார்.





அனிருத் இசையமைப்பில், 7 ஸ்கீரின் ஸ்டுடியோ தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படம் அக்டோபர் 19 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள தியேட்டர்களில் ரிலீஸானது.





இப்படம் உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். இப்படம் வெளியானிய ஒரு வாரத்தில் ரூ. 461 கோடி வசூல் குவித்துள்ளதாக லியோ படத் தயாரிப்பு நிறுவனமான 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் தெரிவித்துள்ளது.





வரும் நாட்களில் இப்படம் மேலும் வசூல் குவிக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Comscore or ConScore?!#LeoMovie producers Announce ₹462 Cr Gross for 7days. The film collected ₹55 Cr+ Gross in Tamilnadu itself in last 3 days and ₹100 Cr+ Worldwide putting weekend 4Days Producer Figures at ₹360 Cr Only!



The Comscore reported ₹404 Cr for 4 Days! pic.twitter.com/ffYiZPsLXa