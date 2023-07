தனுஷின் ''கேப்டன் மில்லர்'' பட டீசர் எப்போது ரிலீஸ்... படக்குழு அறிவிப்பு

ஜூலை 28 ஆம் தேதி ''கேப்டன் மில்லர்'' பட டீசர் வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.





இயக்குனர் அருண் மாதேஸ்வரன் ராக்கி மற்றும் சாணி காகிதம் ஆகிய படங்களுக்கு அடுத்து இயக்கி வரும் படம் கேப்டன் மில்லர். இப்படத்தை தனுஷ் நடிக்கிறார். இந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.





தென்காசி அருகே நடந்த ஷூட்டிங் சமீபத்தில் நிறைவடைந்த நிலையில், சமீபத்தில் படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆனது.





இந்நிலையில் வரும் ஜூலை 28 ஆம் தேதி தனுஷ் பிறந்தநாளுக்கு அடுத்த அப்டேட் வரும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷ் “ஜூலை 28 சம்பவம் இருக்கு… கில்லர் கில்லர்” என பதிவிட்டிருந்தார்.





இந்த நிலையில், இன்று படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் வரும் ஜூலை 28 ஆம் தேதி கேப்டன் மில்லர் பட டீசர் வெளியாகும் என்று அறிவித்துள்ளது.





இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Get ready to experience the never before of @dhanushkraja