ஷாருக்கான்- அட்லீ-ன் 'ஜவான்' படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ்?

ஷாருக்கான்-அட்லீ கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள ‘ஜவான்’ படத்தின் முக்கிய தகவல் வெளியாகிறது.





பிரபல பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் ஷாரூக்கான் நடிப்பில் இயக்குனர் அட்லீ இயக்கியுள்ள படம் ‘ஜவான்.





இந்த படத்தில், தீபிகா படுகோன், நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி என முன்னணி தமிழ் நடிகர்களும் நடித்துள்ளார்கள். இப்படத்தின் மூலம் இந்தியிலும் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகியுள்ளார் அனிருத்.





இப்படத்தின் அனிருத் இசையமைப்பில் முதல் சிங்கில் மற்றும் 2 வது சிங்கில் வெளியாகி வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றது.





ஜவான் படம் வரும் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் இப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகிறது.





அதன்படி, ஜவான் படத்திற்கு யு/ஏ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளதாகவும், இப்படம் 2 மணி நேரம், 49 நிமிடங்கள் 14 நொடிகள் ரன்னிங் டைம் என்று கூறப்படுகிறது.





இதுகுறித்து படக்குழு விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் என தெரிகிறது,.

