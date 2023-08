அருள்நிதியின் ''டிமாண்டி காலனி-2 '' பட ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்....

தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகர் அருள் நிதி நடிப்பில் உருவாகி வரும் டிமாண்டி காலனி 2 படத்தில் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.



தமிழ் சினிமாவில் பேய் படங்களின் ரசிகர்களை கவர்ந்த படங்களில் ஒன்று தான் டிமாண்ட்டி காலணி. இந்த படத்தில் அருள்நிதி, சனத் மற்றும் ரமேஷ் திலக் ஆகியோர் நடித்திருந்த நிலையில் அறிமுக இயக்குனரான அஜய் ஞானமுத்து இயக்கி இருந்தார்.





இப்படம் ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இதிலும் அருள்நிதி நடிக்க, அஜய் ஞானமுத்து எழுதி இயக்கி, தயாரிக்கிறார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் ப்ரியா பவானி சங்கர், அருண்பாண்டியன், முத்துக்குமார், மீனாட்சி கோவிந்தராஜன், அர்ச்சனா ரவிசந்திரன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சாம் சி எஸ் இசையமைத்து வருகிறார்.





இந்த நிலையில், டிமாண்டி காலனி 2 வது பாகம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டரை இன்று படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இப்படம் விரைவில் வெளியாகும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.





Welcome to the Darkness!



Presenting the first look of #DemonteColony2 a Pulse-pounding horror thriller on the way to cinemas soon.#VengeanceOfTheUnholy#DarknessWillRule#2023WillBeDark



@btguniversalofficial @bobbyvinodb @ajaygnanamuthu @arulnithi_tamilarasu… pic.twitter.com/xI2N8hJb44