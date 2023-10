அமிதாப்பச்சன் பிறந்தநாள்...'கல்கி 2898 ஏடி' பட புதிய போஸ்டர் ரிலீஸ்

தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் பிரபாஸ். இவர் நடிப்பில் நாக் அஸ்வின் இயக்கும் படம் பிராஜக்ட் கே. இப்படத்தில் கமல்ஹாசன் வில்லனாக நடிக்கவுள்ளார்.





இப்படத்தில் கமல், பிரபாஸுடன் இணைந்து, பசுபதி, தீபிகா படுகோன், அமிதாப் பச்சன் உள்ளிட்ட நடிகர்கள் நடிக்கவுள்ளனர்.





கல்கி ஏடி 2898 எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்றது. அதில் படக்குழுவினரோடு கமல்ஹாசனும் கலந்துகொண்டார். இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி ஜனவரி 12, 2024 என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.





ஆனால் இப்போது அறிவித்த தேதியில் படம் ரிலீஸாக வாய்ப்புகள் இல்லை என எனத் தகவல் வெளியானது.



இந்த நிலையில், இன்று பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு வாழ்த்துகள் கூறும் வகையில் கல்கி 2838 ஏடி படத்திலிருந்து அமிதாப் பச்சனில் போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது படக்குழு.





இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

It's an honor to be part of your journey and witness your greatness. Happy Birthday @SrBachchan sir