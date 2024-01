விஜய்யின் G.O.A.T படத்தின் 2 வது லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்

விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ’G.O.A.T படத்தின் 2 வது லுக் போஸ்டர் ரிலீசாகியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர் நடிப்பில் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் விஜய்68.

இப்படத்தில் விஜய்யுடன் இணைந்து, நடிகர் பிரஷாந்த், பிரபுதேவா, யோகிபாபு, லைலா, சினேகா உள்ளிட்டோர் நடித்து வரும் நிலையில் இப்பட ஷூட்டிங் வேகமாக நடந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று மாலை இந்த படத்தின் டைட்டிலுடன் கூடிய பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது.

இந்த படத்திற்கு ’G.O.A.T’ - The Greatest Of All Time என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.



பிகில் படத்தை அடுத்து, இப்படத்தில் விஜய் விஜய்யின் இரண்டு கேரக்டரில் நடிக்கிறார் என்பதால் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், இன்று புத்தாண்டை முன்னிட்டு இப்படத்தின் 2 வது லுக் போஸ்டர் இன்று மாலை வெளியாகும் என்று தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்தது.