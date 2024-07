போதை பொருள் விவகாரம் குறித்து துண்டு பிரசுரம் வழங்கிய -இபிஎஸ்!

பரமக்குடியில் நடைபெற உள்ள கட்சி நிர்வாகி இல்ல விழாவில் பங்கேற்பதற்காக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமான மூலம் மதுரை வந்தார்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிமுகவினர் அவரை உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர்.

அப்போது, அதிமுக சார்பாக தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் விவகாரம் குறித்து, துண்டு பிரசுரம் வழங்கினார்.